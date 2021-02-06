Президент России подписал указ об отставке прокурора Приморского края Николая Пилипчука

Николай Пилипчук в отставку Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Прокурор Приморья Николай Пилипчук подал рапорт об отставке в связи с состоянием здоровья. Согласно указу президента России Владимира Путина, государственный советник юстиции 2 класса выходит на пенсию. Временно исполняющим обязанности руководителя контролирующей инстанции будет его заместитель.

Напомним, Николай Пилипчук указом президента возглавил прокуратуру Приморья в 2019 году. Его назначение ранее единогласно поддержали депутаты ЗСПК. Планировалось, что Николай Леонтьевич будет защищать права и свободу приморцев – 5 лет. Однако специалисту удалось отработать на руководящей должности в крае менее половины срока. Стоит отметить, что Пилипчук известен своей работой на Дальнем Востоке, а также отдал 7 лет службе в Амурской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, Николай Пилипчук неоднократно поощрен за примерное исполнение служебного долга. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». В копилке прокурора: нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знак отличия «За верность закону» I степени, медаль «Ветеран прокуратуры», Почетная грамота Генерального прокурора Российской Федерации и именное оружие.

Обязанности руководителя прокуратуры Приморского края будет временно исполнять старший советник юстиции Роман Пантелеев. Роман Сергеевич является первым заместителем прокурора.

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