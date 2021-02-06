«Упала и ОМОН меня поднимает»: девушка с гвоздиками с вирусного фото, рассказала, что происходит на нем на самом деле

Девушка с гвоздиками на митинге во Владивостоке. Фото: Антон Новгородов

Юная жительница Владивостока прославилась в сети, сама того не подозревая. Атмосферный снимок девушки с гвоздиками, которую под руки держат сотрудники Росгвардии, разлетелся в интернете и стал, что называется, вирусным. Фото было сделано во время несанкционированного митинга 31 января во Владивостоке на льду Амурского залива. И хотя фотограф Антон Новгородов изначально опубликовал снимок с ироничной подписью: «Добрые дяденьки-ОМОНовцы помогают девушке встать», видимо, в соцсетях все же нашлись те, кто «увидел» на фото «свидетельство произвола». «КП» удалось связаться с героиней снимка и узнать, что же произошло на самом деле.

Звездой соцсетей стала одиннадцатиклассница Софья Белолипецкая. Она рассказала корреспонденту «Комсомолки», что впервые оказалась на несанкционированной акции.

– Меня задержали. ОМОН вел себя по-мужски, руку на меня не поднимали, помогали идти, делали остановки. Так как по снегу идти довольно сложно, я попросила немного отдохнуть. Кадр сделан как раз, когда я упала и меня поднимают. В общем, со стороны сотрудников по отношению ко мне было все довольно мирно, – вспоминает Софья.

Фотограф, сделавший тот самый кадр, так прокомментировал свой снимок:

– Что было на льду с момента, как вышли на него ОМОНовцы: молодежь двинулась в противоположную от них сторону или начала выходить поодиночке и маленькими компаниями на берег около «Хаятта». Девушку на фото задержали вместе с ее другом. Они не бежали, поэтому ОМОНовцы просто их остановили и взяли за руки. Как только они вместе двинулись к берегу, девушка начала падать из-за сугробов или усталости, но было видно, что она никак не способствовала быстрому выходу на берег. После выхода на берег за ней я уже не следил, – поделился с kp.ru Антон Новгородов.

Соня, как и некоторые ее сверстники, отправилась водить хороводы на набережную Спортивной гавани в последний день января. Туда же с площади подоспели и силовики, поэтому протестующие переместились на лед. Помимо хороводов собравшиеся выкрикивали лозунги и пели песни, пока на лед не вышел отряд росгвардейцев.

– В автозаке побывала. Пока ждали автобус, ОМОНовцы предложили погреться, так как на улице все же зима. В отдел тоже попала. Пробыла там примерно два с половиной часа. На меня составили протокол, 25 февраля будет комиссия, – признается школьница.

По словам Сони, она впервые участвовала в подобном мероприятии. И, судя по всему, больше не захочет, после проблем с законом. Родители старшеклассницы отнеслись к произошедшему с пониманием.

– Сначала ругались, но потом сказали, что все будет хорошо. Стараемся эту тему не поднимать, – с искренним уважением отметила девушка.

Что касается самого митинга, участница подчеркнула, что не заметила сплоченности собравшихся.

– Люди бросали «своих», разбегались, не было единства. Много было провокаторов, вырвали какой-то провод в лодке МЧС. Это не ОМОН агрессировал, а в основном их оскорбляли, – уверяет девушка.

По словам Сони, обычно она проводит свободное время с пользой. Иногда занимается волонтерством, увлекается спортом, играет на музыкальных инструментах. Во время каникул ходит в походы. Словом, в криминальных сводках замечена не была. Надеемся комиссия это учтет, и подросток получит не слишком суровое наказание.

Напомним, по официальным данным, участие в несанкционированном митинге 31 января приняли около 60 человек. Часть из них задержали и доставили в полицейские участки для дальнейшего разбирательства. Протесты 23 января были более масштабными. Кстати, тогда в толпе тоже оказались несовершеннолетние.

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