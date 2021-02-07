Маски-шоу: силовики нагрянули с обыском в квартиру журналиста из Приморья

В Сеть попало видео момента задержания мужчины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье прошел обыск в квартире журналиста, известного блогера и основателя популярного в Instagram паблика Геннадия Шульги. Сам мужчина такого, конечно, не ожидал и был полностью обескуражен поведением силовиков. Целые сутки вестей от журналиста в его паблике не было, однако уже сегодня он рассказал все подробности инцидента.

Ранним утром субботы, 6 февраля, в квартиру журналиста пожаловали сотрудники ОМОНа и Росгвардии с понятыми. В течение следующих двух часов в помещении проходили обыски, в ходе которых у Геннадия изъяли технику: телефоны, ноутбук и прочее. После этого его отвезли в отдел, где допрашивали. Перех выходом из отдела Геннадию вернули сим-карту, а вот чтобы найти себе другое средство связи и объясниться с публикой понадобилось время.

Все происходящее один из силовиков снимал на видео. В субботу ролик появился в социальных сетях, чем вызвал общественный резонанс.

- Я не против, чтобы снимали на видео. Когда снимали, я еще подумал, что все бы отдал за этот файл, потому что это реальная реклама. Я вообще не понял, почему слили видео, я же там ни в чем не признавался , вел себя корректно и достойно, - прокомментировал Геннадий Шульга.

К слову, в отделе выяснилось, что журналист проходит свидетелем по делу по статье 267 о перекрытии дороги 23 января. Именно тогда его задержали в первый раз. Геннадий снова дал те же самые показания, после чего был свободен.

Как сообщалось ранее, 23 января, на центральной площади Владивостока к 14 часам собралось множество людей. Также прибыло большое количество сотрудников различных правоохранительных органов: ОМОН, ДПС и полиции. Это связано с несогласованными митингами в поддержку Алексея Навального, о которых объявляли ранее его сторонники.

Тогда же, на митинге в поддержку политика Алексея Навального, Владивостока встретили известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14