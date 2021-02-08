Кажется, история многострадального дома-призрака в Дальнегорске подходит к концу. По крайней мере, прокуратура уже обнародовала результаты проведенной проверки. Напомним, что речь о доме, расположенным по адресу: улица Рабочая, 14, который назвать жилым, пожалуй, язык не повернется. Стекла в окнах выбиты; в квартирах лютый холод, что приходилось сидеть в шапках; чтобы пройти по коридору, нужно было преодолеть склад мусора; а по соседству располагались совсем не дружелюбные люди без определенного места жительства. В таких условиях много лет выживали 7 стариков. Остальные квартиры были заброшены.Внимание на дом-призрак обратили лишь после резонанса, который вызвал репортаж блогера Дмитрия Ковзан. Ведомства инициировали проверку, чтобы выяснить, за какие такие коммунальные блага в таких «хоромах» исправно платили 7 выживших.В результате прокурорской проверки удалось установить, что ряд квартир в доме являлись муниципальной собственностью. Его состояние даже невооруженным взглядом было неудовлетворительным, поэтому не совсем ясно, почему администрация не инициировала вопрос о признании помещений непригодными для жизни.- Кроме того, в нарушение статьи 95 Жилищного кодекса РФ жилые помещения маневренного фонда гражданам не предлагались, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - По данному факту прокурор города в адрес главы Дальнегорского городского округа внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Межведомственная комиссия при администрации Дальнегорского городского округа указанные жилые помещения признала непригодными для проживания.К счастью, сейчас всех 7 пенсионеров расселили в благоустроенное жилье, которое они выбрали для себя сами. Дом-призрак теперь пуст. Но открытым остался вопрос, почему же выжившие платили за коммунальные услуги, живя в таких «шикарных» условиях.- В указанном доме система водоотведения не функционирует, однако с жителей дома взималась плата за потребление коммунальной услуги, в связи с чем прокурор города главе Дальнегорского городского округа и директору Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» внес представления, которые находятся на рассмотрении, - сообщили в надзорном ведомстве.Восстановление всех прав граждан на контроле прокуратуры Дальнегорского городского округа. Вместе с тем, СК продолжает проводить проверку по статье «Халатность».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«На термометре -36, а в окнах выбиты все стекла». СК Приморья заинтересовался домом-призраком, в котором пытаются выжить 7 пенсионеровЛюди вынуждены жить в ужасных условиях, ведь это их единственный выход (подробнее...)Старикам тут не место: дом-призрак, в котором пытались выжить 7 пенсионеров в Дальнегорске, начали расселятьЗдание уже законсервировано, а следователи продолжают проводить проверку по статье «Халатность» [видео]Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14