В нескольких регионах Дальнего Востока были прерваны занятия в школах после того, как в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании учебных заведений. Сообщения о проверках в школах 8 февраля поступили с Сахалина, Амурской области, с Чукотки и Приморского края.По информации правительства Приморского края, звонки о «минировании» школ поступили в образовательные учреждения Спасска-Дальнего и Спасского района, Большого Камня, Дальнегорска, Владивостока, Кировского, Яковлевского, Дальнереченского, Пожарского, Надеждинского районов и Чугуевского округа.Правда, в администрации города Владивостока информацию о «минировании школ» опровергли, уточнив, что представители МВД проверяют ряд школ по своему плану. А вот в администрации Большого Камня подтвердили, что опасные сообщения действительно поступали. Спасск-Дальний и Спасский район и вовсе проинформировали об отмене занятий.В правительстве края также сообщили, что все организации были обследованы кинологами со специально обученными собаками, взрывных устройств не обнаружено, дети приступили к занятиям.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14