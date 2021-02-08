«Я жив»: в открытом море спасатели Приморья нашли вмерзший в лед катер с человеком на борту

Спасатели доставили мужчину вместе с судном во Владивосток. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморские спасатели нашли в Уссурийском заливе катер, который дрейфовал в открытом море, вмерзнув в лед. Как оказалось, на борту пластикового судна находился человек. К счастью, трагедии удалось избежать – мужчину обнаружили живым.

- 8 февраля ночью в Морской спасательно-координационный центр Владивосток была получена информация о том, что в Уссурийском заливе в районе поселка Подъяпольск дрейфует вмерзший в льдину пластиковый катер с одним человеком на борту, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Николай Пирожков, начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток. - Для оказания помощи в этот район было направлено спасательное судно Приморского филиала Морспасслужбы «Ростов Великий», которое производило поиск.

В итоге история закончилась более, чем хорошо - в 09:53 в пяти милях от мыса Сысоева спасатели нашли тот самый дрейфующий катер с человеком на борту. Примерно в обеденное время выжившего вместе с его судном доставили во Владивосток. К счастью, состояние мужчины было удовлетворительным. После того, как моряка осмотрели медики, его отпустили в «вольное плавание».

Вместе с тем, сам спасшийся уже объявился в интернете. «Я жив и здоров. Две ночи провел во льдах. Спасибо спасателям. Стоял на якоре в районе Тавайзы. Дунул сильный ветер. Сорвало с якоря, стемнело, и попал в ледовую палату, которую оторвало с берега» - пишет приморец.

По информации источника «КП», выживший – житель Большого Камня. Что именно он делал на своем пластиковом катере в открытом обледеневшем море – он оставил в секрете.

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