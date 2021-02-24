Кучеряш из Владивостока покорил Егора Крида

Удача улыбнулась талантливому юноше из Приморья. Фото:Instagram/dzeboev.georgi

13-летний Георгий Дзебоев из Владивостока стал участником популярного телешоу «Голос. Дети». После предварительного кастинга юный талант из Приморья успешно выступил на слепых прослушиваниях. Своей версией песни Monatik «Увлиувт» Гоша покорил сразу двух членов жюри. В качестве наставника юноша выбрал Егора Крида.

– Я бы сказал о себе то, что я драйвовый. Я очень люблю спорт, у меня золотой значок по ГТО, выполнил все нормативы. Я кудрявый и в папу, и в маму. Я люблю петь, танцевать. Танцами я занимаюсь с 5 лет. Когда я танцую, я забываю обо всем, делаю это не для кого-то, а для себя, – рассказал в интервью 1 каналу Георгий.

Как уверяет участник известного песенного шоу страны, выступить в полную силу ему помешало волнение. Но «Баста» и Егор Крид все же оценили вокальные данные жителя Приморья. Поддержать Георгия на телепроект приехала семья, а во Владивостоке за Гошу дистанционно болела вся вокально-инструментальная школа Наталии Кучмей, где занимается подросток.

Сейчас Георгий находится в Москве и готовится к следующему этапу конкурса во время которого наставники разобьют свои команды на «тройки». За звание лучшего исполнителя юноше еще предстоит побиться. А пока Гоша наслаждается восторженными отзывами поклонниц.

– После этого выступления у тебя прибавится точно очень много классных девчонок. В Instagram и в других социальных сетях, – уверенно заявил Егор Крид подопечному.

И реакция общественности не заставила себя долго ждать. Личная страничка Георгия заметно пополнилась воздыхательницами. При этом подписчицы хвалят не только вокал, но и внешние данные парня. По словам самого Георгия, его кудряшки привлекают внимание девчонок. Они периодически норовят потрогать шевелюру. Не удержалась от соблазна и ведущая шоу «Голос. Дети» Агата Муцениеце.

Отметим, что юные приморцы уже не в первый раз попадают на шоу «Голос. Дети». Участие в предыдущих выпусках проекта принимали ребята из Владивостока, Фокино и Дальнегорска.

Наставником Георгия стал Егор Крид. Фото:Instagram/dzeboev.georgi

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