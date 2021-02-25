Полиция ищет вандала, поглумившегося над памятником Высоцкому во Владивостоке

Молодой человек «оседлал» памятник советскому поэту. Фото: Instagram/blog_vladivostok

Сотрудники органов внутренних дел Владивостока разыскивают вандала, который забрался на памятник Владимиру Высоцкому, установленный в «Театральном сквере». Чем именно руководствовался «интеллектуал», устраивая резонансную фотосессию – остается загадкой, но народную «славу» юноша обрел мгновенно. Кадры с постыдной выходкой разлетелись по сети, вызвав праведный гнев общественности.

«Открыт закрытый порт Владивосток» – гласят слова известной песни Владимира Высоцкого. Именно эта строчка увековечена на ступеньках «Театрального сквера» в центре приморской столицы, рядом с памятником Владимиру Семеновичу. Знал бы советский поэт, автор-исполнитель, актер театра и кино, как современное поколение будет относиться к своему наследию, сгорел бы со стыда. Без тени стеснения, с улыбкой на лице, фигуру поэта буквально оседлал очередной любитель хайпа. Гнусный поступок не остался без внимания СМИ и порицания местных жителей. Благодаря общественному резонансу началась полицейская проверка.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого драматического театра имени Максима Горького. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Стоит отметить, что юноша пришел вместе со спутницей. Дама не просто спокойно наблюдала за происходящим, не делая замечаний невоспитанному парню, а, судя по всему, поощряла подобные выходки, снимая «героя» на телефон.

Все происходящее снимала спутница. Фото: Instagram/blog_vladivostok

«Это же вандализм чистой воды. Пусть найдут полицейские и привлекут по статье», «Молодежь не в полной мере осознает значимость и моральную ценность памятников... Тем более с практически полным отсутствием у них патриотического воспитания», «Найти и сделать месяца на три дворником в этом сквере», – негодуют в соцсетях приморцы.

Напомним, Владимир Высоцкий изображен сидящим на ступеньках с гитарой в руках. Памятник отлит из бронзы по проекту местного художника Петра Чегодаева. Деньги на создание скульптуры буквально собирали всем миром. Торжественное открытие монумента состоялось 25 июля 2013 года, в день памяти Высоцкого.

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