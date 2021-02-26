Во Владивостоке запущен первый на Дальнем Востоке фандомат, или пандомат – аппарат по приему пластиковых бутылок, которые будут отправлены на переработку как вторсырье. Благодаря компании «Славда» он появился перед входом в супермаркет «Реми» на улице Бородинская, в четверг, 25 февраля.Фандомат принимает пустые бутылки с пометкой PET 1 любых производителей, объемом не более 2 литров. Воспользоваться непривычным агрегатом просто: нужно поднести к сканеру штрихкод на этикетке, а после считывания кода опустить бутылку в открывшееся окно.– В обмен на сданную тару фандомат выдает купон на скидку 20 процентов, которую можно получить здесь же, в сети «Реми». Скидка распространяется на определенные продукты группы компании «Славда», – обозначил генеральный директор группы компаний «Славда» Роман Антипьев.Товары по акции будут периодически меняться. Например, до 31 марта включительно со скидкой 20% можно будет приобрести воду «Монастырская детская» объемом 1,5 литра.Для защиты фандомата принимаются бутылки только с этикетками. Чтобы утилизировать тару без этикеток, можно воспользоваться соседним контейнером. Талон на скидку в данном случае не дадут, однако собранный таким образом пластик тоже отправится на переработку.– На самом деле, пластик – это уникальное изобретение человечества, но людям нужно научиться жить и работать с ним. Нужно заниматься просвещением, учить грамотно обращаться с пластиком, поэтому мы устанавливаем фандоматы, а также ведем большую просветительскую работу в рамках социально-экологического проекта «Вторая жизнь пластика», запущенного компанией «Славда», - пояснила коммерческий директор компании «Славда» Анна Ковалевская.С ней согласен и директор по маркетингу сети супермаркетов «Реми» Максим Шатыро, который подчеркнул, что поддержание экологических кампаний, в том числе переработка пластика, является значимой инициативой в современном мире.Начальник отдела внедрения раздельного сбора ПЭО («Приморский экологический оператор») Кира Буторова предполагает, что часть людей могут с недоверием отнестись к новшеству. Общество пока не привыкло к сортировке отходов, но, тем не менее, оно упорно движется вперед в этом направлении. И отрадно, что уже сейчас большой интерес к фандоматам проявляют дети и подростки. Сотрудники компании «Славда» совместно с кафедрой экологии ВГУЭС и специалистами «Приморского экологического оператора» планируют охватить более 100 тысяч школьников и студентов с интерактивной образовательной программой, которая позволит привлечь внимание детей и молодежи к проблемам экологии и раздельного сбора отходов.Начинание поддержали и экоактивисты Владивостока.– Это первый фандомат на Дальнем Востоке. Но у нас в аккаунте @rsbor_vl многие подписчики уже давно мечтали о подобном аппарате. Мы всячески будем способствовать продвижению таких идей, спасибо компании «Славда» за этот важный шаг, - прокомментировала координатор движения «РазДельный Сбор» Софья Вавилова.