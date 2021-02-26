«Оставили жизни в море»: ровно 40 лет назад во время шторма потерпел крушение теплоход «Комсомолец Находки»

Мемориал погибшим находится во Владивостоке. Фото: сайт выпускников Находкинской мореходной школы Приморского морского пароходства.

26 февраля 1981 года в Японском море произошла трагедия. Теплоход «Комсомолец Находки» Дальневосточного морского пароходства направился из японского порта Вакаяма во Владивосток. На борту судна находились 38 человек - команда слаженная и профессионально обученная. Сразу после выхода из Сангарского пролива судно попало в сильный шторм. Мощные волны одна за другой наносили удары по теплоходу. В итоге из-за возникших качелей случилось смещение груза – на борту было 6 тысяч тонн металлопроката.

Явление крайне опасное для открытого моря. Результат оказался плачевным – разбалансировка веса повлекла за собой резкий крен. Двигатель судна заглох, а все попытки справиться с последствиями стихийного бедствия оказались тщетными. «Комсомолец Находки» за считанные минуты перевернулся в координатах 41°30' N 139°00' E и ушел на дно вместе с экипажем.

Ближе всех к месту катастрофы находилась советская плавбаза «Сухона», которая прибыла к месту трагедии и смогла спасти трех человек: 3-го помощника Сергея Колесникова, 3-го механика Юрия Садовникова и начальника радиостанции Анатолия Никитина. Остальные 35 членов экипажа утонули.

Тогда расследованием обстоятельств гибели моряков занялась отдельная комиссия. Спустя время была озвучена официальная причина случившейся трагедии – неправильная укладка и крепление груза. По некоторым данным, груз и вовсе не был никак закреплен.

В память о погибших на Морском кладбище во Владивостоке был установлен мемориал экипажу теплохода «Комсомолец Находки».

- Из года в год традиция чтить память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, свято соблюдается моряками Дальневосточного морского пароходства. Каждый год в этот день к памятнику погибшим морякам, который расположен в мемориальной части Морского кладбища Владивостока, возлагают цветы. Родственники и друзья членов экипажа «Комсомольца Находки», ветераны и моряки ДВМП приходят, чтобы еще раз вспомнить тех, кто оставил свою жизнь в море, - сообщает пресс-служба «Дальневосточного морского пароходства».

Погибшие члены экипажа. Фото: сайт выпускников Находкинской мореходной школы Приморского морского пароходства.

Стоит отметить, что судно было построено в СССР в 1971 году. По некоторым данным, у него была особенность – неважная остойчивость. За счет того, что теплоход длинный, узкий и высокий, шторм и попутное волнение для него – смертельно опасные явления. Среди штурманов тогда даже ходила шутка: «Комсомольцы» качаются даже от тумана. К сожалению, шутка оказалась пророческой, а «качели» - причиной трагедии, забравшей 35 жизней.

СПИСОК ПОГИБШИХ

Овчинников А Г - капитан. 1942 г.р.

Христофоров А И - первый пом. кап. 1939 г.р.

Носков Е В - старший пом. кап. 1953 г.р.

Большаков В А - второй пом. кап. 1953 г.р.

Говердовский Г А - четвертый пом. кап. 1957 г.р.

Заулин В П - второй радист. 1959 г.р.

Демин А А - старший механик. 1941 г.р.

Семенец В Ф - второй механик. 1940 г.р.

Пискуненко А В - четвертый механик. 1958 г.р.

Киприанюк Е А - электромеханик. 1946 г.р.

Шрамко И Д - боцман. 1924 г.р.

Закружный Г М - плотник. 1942 г.р.

Ахметдинов В Ш - матрос. 1953 г.р.

Гильдерман В Т - матрос. 1959 г.р.

Колодный Н Н - матрос. 1962 г.р.

Кудяев В М - матрос. 1962 г.р.

Кулагин В С - матрос. 1953 г.р.

Саманков В И - матрос. 1955 г.р.

Лестин Ю Ф - моторист. 1955 г.р.

Наволоакэ Д И - моторист. 1949 г.р.

Нечаев В И - моторист. 1949 г.р.

Циванюк В М - моторист. 1959 г.р.

Мархель В А - ст.электрик. 1950 г.р.

Скопенок А Н - электрик. 1958 г.р.

Финько В А - матрос. 1955 г.р.

Аристархов Н И - моторист. 1955 г.р.

Клименко А А - моторист. 1953 г.р.

Кулаков В М - токарь. 1942 г.р.

Соколов Б С - ст. моторист. 1941 г.р.

Алексеенко С М - моторист. 1957 г.р.

Ганенко Н С - повар. 1929 г.р.

Шагеева С А - пекарь. 1961 г.р.

Снитко Ж В - буфетчица 1954 г.р.

Какунина Г С - дневаальная. 1957 г.р.

Мартынова Г И - уборщица. 1955 г.р.

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