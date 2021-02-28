Первые дома ЖСК «Остров» на острове Русском будут достроены в мае

Все 252 дома ЖСК «Остров» на острове Русском планируют достроить до конца года. Фото: Иван Дякин (Правительство Приморского края)

Первые 38 домов ЖСК «Остров» на острове Русском достроят в мае текущего года. Об этом стало известно во время выездного совещания, которое провел на объекте губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава региона подверг критике застройщиков, которые не исполнили свои обязательства к назначенному сроку.

— Срок исполнения не мы вам назначали, это ваша дата. Когда вы берете на себя какое-то обязательство, под него подводятся ресурсы, люди, и таким образом зарабатывается авторитет. Поэтому в следующий раз называйте выполнимые сроки, — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор проверил исполнение поручений, которые дал в начале февраля и заявил, что необходимо до конца года завершить работы по всем 252 домам ЖСК.

— Как только это происходит, мы людям передаем ключи, чтобы они смоли сразу приступить к чистовой отделке помещений. Как только подведут сети — подписываем акт приема-передачи, — обозначил глава региона.

О долгострое на острове Русском и уголовном деле, с ним связанном, «КП-Владивосток» писала ранее в своих материалах.

СПРАВКА

Кооперативный поселок на острове Русском начали возводить в 2012 году. Строящееся жилье в основном предназначается для преподавателей ДВФУ и ученых РАН. В числе 252 домов ЖСК «Остров» — восемь многоквартирных домов, 20 блокированных по две квартиры (дуплексы), остальные — индивидуальные жилые дома.

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