01 марта 2021 года, Врангель, Приморский край. Компания АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – накануне отметила 47-й день рождения. История самого глубоководного порта страны началась в 1970 году, когда руководством СССР было принято решение о строительстве на юге Дальнего Востока «морских ворот» для торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 28 февраля 1974 года вышел правительственный приказ об организации морского торгового «Восточного Порта». С этого дня порт в бухте Врангеля, получив свой официальный «документ о рождении», был занесён во все лоции и отмечен на судоходных картах мира.Практически за полвека «Восточный Порт» прошёл славный путь от всесоюзной ударной комсомольской стройки до крупнейшего стивидора России, грузооборот которого составляет 15% всего морского угольного экспорта страны. Предприятие обеспечивает высокотехнологичную экологически безопасную перевалку угольной продукции отечественных производителей в порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Республики Индия. С каждым годом объёмы экспортных операций через терминал «Восточного Порта» неуклонно растут – даже по итогам «непростого» для всех 2020-го года грузооборот Порта превысил показатели предыдущего года на 1,34 млн тонн и составил 26,85 млн тонн угольной продукции. Высокие результаты во многом стали возможны благодаря успешной реализации «Восточным Портом» масштабных инвестиционных проектов – Третьей очереди специализированного угольного комплекса и парка приёма груженых составов «Новый» в составе станции Находка-Восточная ДВЖД.Минимизация контакта угля с внешней средой – основа основ системы экологической безопасности стивидорного предприятия. Уже несколько лет «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу, которая является приоритетным направлением деятельности, неразрывно связанным с перевалкой российского угля. В настоящее время на территории терминала «Восточного Порта» действуют лучшие из доступных сегодня в мире технологий безопасной перевалки. Закрытые здания вагоноопрокидывателей и пересыпные станции, крытое конвейерное оборудование, системы сухого тумана, пылеподавления, орошения на устройствах сортировки, транспортировки и складирования угля, выгрузка угля внутрь трюмов судов, защита от ветра.Вместе с тем, забота о человеке, комфортные условия труда и безопасность на производстве, заложенные еще при строительстве «Восточного Порта», и по сегодняшний день – дело чести для предприятия, не менее важное, чем внедрение новых технологий, инвестиций в промышленную экологию и расширение производства. «Люди были, есть и будут основной ценностью нашего предприятия. Все достижения компании – это, в первую очередь, заслуга каждого работника, который когда-либо трудился или продолжает свой трудовой путь в «Восточном Порту», – подчёркивает управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак. – Всех своих коллег, работников нашего предприятия, поздравляю с днём рождения «Восточного Порта». Спасибо за ваш труд, желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!»СПРАВКААО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии и пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».