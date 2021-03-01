Визит министра обороны Сергея Шойгу в Приморье отменили – источник

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу не приехал в Приморье, визит отменился. Об этом «КП-Владивосток» сообщили источники в правительстве региона и на заводе «Звезда», где министра ждали еще в пятницу.

О том, что Приморье ждет приезда министра обороны, «Комсомолке» еще на прошлой неделе рассказали некоторые военнослужащие Тихоокеанского флота, сетуя на усиленную подготовку к этому визиту. Даты и программа визита держалась в секрете, как, впрочем и всегда, когда речь идет о министре обороны.

Известно было лишь, по словам собеседника, что в пятницу его ждали на заводе «Звезда» в Большом Камне, а в субботу – в войсковой части «Шимиуза» Тихоокеанского флота в Дунае. Однако планы, видимо, поменялись. Сегодня СМИ сообщают, что 2 марта Сергея Шойгу ждут уже в Омске.