Виктор Юрьевич Ванюков, директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», почетный работник морского флота, почетный работник транспорта России, скончался первого марта 2021 года. Его не стало на 67 году жизни. В память о Викторе Юрьевиче коллеги разместили информацию о руководителе в сети.Мало кто знает, но в системе морского транспорта Виктор Юрьевич проработал больше 43 лет. Карьера в «Росморпорте» началась в 2011 году и сразу с должности заместителя генерального директора по безопасности мореплавания. Буквально за 6 лет ему удалось добиться небывалых результатов, и он стал главой Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Такой успех коллеги связывают с его огромным опытом, талантом и выдающейся работоспособностью.После назначения на должность Виктор Юрьевич смог реализовать ряд ценных отраслевых проектов. К таким идеям относят: организацию буксирного и лоцманского обеспечения балкеров, заходящих на новый угольный терминал Порт Вера; принятие в состав флота филиала 3 новых буксира и ледокол «Москва»; организацию экологического мониторинга на угольных терминалах Приморского края. Кроме того, под руководством Виктора Ванюкова была обеспечена лоцманская проводка и работа буксиров в порту Владивосток с крупнотоннажными контейнеровозами A.P. Moller-Maersk. В его послужном списке работа по проекту федерального значения – строительство причалов в Арктическом порту Певек, а также организация дноуглубительной работы в Дальневосточных портах Владивосток, Находка, Ванино, Большой Камень, Корсаков.Коллеги отмечают, что филиал не прекращал работать ни на минуту даже в условиях распространения COVID-19.- Виктора Юрьевича отличала преданность работе, морю и людям, энергичность, умение работать с большим коллективом. За значительный вклад в развитие отрасли и многолетний труд Виктор Юрьевич был отмечен множеством наград и грамот, в том числе, нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России», «Почетный работник морского флота», Памятным знаком Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации, благодарностью Министра транспорта Российской федерации, - пишут коллеги из ФГУП «Росморпорт».Коллектив скорбит по ушедшему из жизни руководителю и приносит свои соболезнования семье и близким Виктора Юрьевича.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14