По традиции масленичная неделя завершается проводами зимы в атмосфере народных гуляний. Давайте вместе проводим надоевшие холода и встретим долгожданную весну с хороводами, конкурсами и вкусными блинами.В программе праздника:- выступление коллектива «Криница»,- русские народные забавы и развлечения,- конкурсы с призами для взрослых и для детей,- сжигание чучела МасленицыИ, конечно, будем угощать всех горячим чаем с вкусными блинами.Ждем гостей 14 марта в Центре отдыха «Комета» по адресу: ул. Шевченко, 202.Начало мероприятия в 13:00.Справки по телефону: (423) 230-22-54Официальный партнёр праздника:Компания «Киприно». Сыр от Компании «Киприно» - это натурально, вкусно и полезно!Партнеры:«Корбан» - производитель колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов.«Птицефабрика Уссурийская» - производитель каждого третьего куриного яйца на столах приморцев.Компания «Подряд» - крупнейший оператор цифрового телевидения и интернет-провайдер в Приморском крае.Возрастное ограничение: 0+.