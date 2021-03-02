Несмотря на календарное начало весны в Приморье, назвать погоду теплой в первые дни марта не получается. Более того, минувшая ночь стала самой холодной на этой неделе, да и морозец днем крайне бодрит. Однако очередной сюрприз от капризной приморской погоды еще впереди – в ближайшие сутки в крае выпадет снег.О температурных качелях, осадках и погоде на праздничные выходные «КП-Владивосток» рассказала Марина Парфенова, глава портала «Примпогода».– Предстоящая ночь будет тоже холодной, после этого начнется потепление. В среду возможно выпадение осадков. Это небольшой снегопад. Над Приморьем будет проходить атмосферный фронт, который косвенно повлияет на ситуацию с осадками в крае. Во Владивостоке также завтра ожидается слабый снег. Примерно с 11 утра, – поделилась специалист.По словам синоптика, 3 марта ожидается потепление. Днем на юге края температура может подняться до +5 °С. Ночью будет около 0°С, а в четверг в южных районах местами до +11°С. При этом 4 марта небольшие осадки накроют север региона. После прохождения атмосферного фронта снова ожидается небольшое похолодание. Это будет не так контрастно, как в зимний период.– Пятница будет относительно прохладная, температуры упадут на 10 градусов как ночью, так и днем. От –13 °С ночью до – 5 °С, днем будет ясная солнечная погода. Праздничные выходные будут носить обычный характер для начала марта. 8 марта в этом году осадков не ожидается. С начала следующей недели начнется повышение температурного фона. Неделя с 9 по 15 марта на юге Приморья в целом ожидается теплой. В дневное время температуры будут стабильно плюсовые и около 0°С в ночное время, – рассказала Марина Парфенова.Синоптики отмечают, что наступление климатической весны во Владивостоке и в Приморье обычно происходит после 20 марта. Однако даже, когда регион вступает в теплую фазу, капризная погода может преподнести сюрпризы. Переходный зимне-весенний период всегда носит неустойчивый характер, поэтому снег возможен даже в апреле.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14