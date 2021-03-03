Два пассажирских автобуса столкнулись на Камчатке: двое погибли, восемь человек везут в больницу

Пассажирский автобус выехал на встречную полосу. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края

Восемь пассажиров получили травмы в результате столкновения двух автобусов недалеко от села Южные Коряки на Камчатке. Сейчас их экипажами скорой помощи перевозят в больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. Также сообщается, что оба водителя автобусов погибли.

Сообщение о страшном ДТП в Елизовском районе поступило на пульт дежурного экстренной службы 112 3 марта примерно в 19 часов вечера по местному времени. Столкнулись два пассажирских рейсовых автобуса.

- Один следовал из краевой столицы в Мильково, второй – из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. По предварительным данным, один из автобусов превысил максимальную разрешенную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автобусом. Согласно сообщению ГИБДД в ДТП погибли два человека – водители автобусов, восемь человек пострадали, - сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Пассажирский автобус выехал на встречную полосу. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России и пожарного поста села Лесного. ДТП полностью блокировало дорогу. Задача спасателей - в ближайшее время расчистить путь и восстановить движение на данном участке трассы.

- Специалисты Камчатского спасательного центра, прибывшие на место происшествия, с помощью гидравлического инструмента и бензореза деблокировали водителя автобуса, а также организовали помощь пассажирам автобусов совместно с сотрудниками пожарного поста поселка Лесного. В частности, пожарные приступили к освобождению трассы от автобусов-участников ДТП, мешающим проезду автотранспорта. На месте происшествия также работают медики и сотрудники полиции, - уточнили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.