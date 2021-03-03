«18-20 разбитых машин, врезалась даже скорая». Во время снегопада в Приморье трасса превратилась в каток

Массовые ДТП сковали трассу в Приморье Фото: принтскрин видео.

Снегопад, который начался в Приморском крае во второй половине дня в среду, стал причиной транспортного коллапса на аэропортовской трассе. По словам очевидцев, магистраль местами превратилась в каток, массовые аварии сковали движении в направлении села Вольно-Надеждинское.

Буксующие фуры, подбитые автобусы и даже карета скорой помощи, врезавшаяся в попутку – последствия мартовского снегопада, в очередной раз заставшего водителей врасплох. Как уверяют очевидцы, на дороге Владивосток – Артем врезались около 20 авто. На нескольких участках трассы аварии носят массовый характер.

Точное количество разбитых транспортных средств сейчас не сосчитать. Некоторые водители расходятся полюбовно, договариваясь на месте, чтобы покинуть опасный участок. Кто-то на свой страх и риск остается на месте происшествия в ожидании сотрудников ГИБДД и оформления аварии. Данных о пострадавших пока не поступало. В социальных сетях автомобилисты советуют желающих попасть в Надеждинский район выбрать другой путь, объехав через Артем или Де-Фриз.

Напомним, из-за аварии в Ленинском районе Владивостока оказался заблокирован проезд в новый микрорайон. Грузовик развернуло на скользкой дороге, поэтому местным жителям тоже пришлось искать пути объезда.

По прогнозам синоптиком, в ближайшее время начнется потепление. Снег в южных районах края прекратится, а в северных осадки еще возможны в четверг.

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