Вспыхнула, как спичка. Мощный пожар уничтожил популярную гостиницу в Приморье

Огонь стремительно распространился на большой площади Фото: принтскрин видео.

Вечером 3 марта в Черниговском районе Приморья случился мощный пожар. Языки пламени охватили кровлю гостиницы «Глория», расположенную на улице Красноармейская в поселке городского типа Сибирцево. Пламя быстро распространилось по постройке. Серьезно пострадали, как жилые помещения, так и кафе.

По словам очевидцев, пожар начался около 21:00. К моменту приезда специалистов большая часть крыши гостиницы была объята огнем. На место ЧП оперативно стянули 5 пожарных машин.

– Сигнал поступил на пульт пожарной охраны Черниговского муниципального района в 20:41.Спустя 2 минуты, к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:14, а ликвидировать пожар в 06:32, – прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Брандмейстеры сражались с огнем всю ночь. Верхний этаж строения, где расположены комнаты для отдыхающих, выгорел дотла. Пламя также перекинулось на пристройку, в которой находится кафе. Здесь серьезно пострадала кровля, а само помещение залито водой.

Стоит отметить, что в «Глории» останавливались многие туристы. Гостиница удачно расположена, она как перевалочный пункт для тех, кто хочет посетить северные или южные районы края.

«Что-то много пожаров, что за год такой? Каждый день что-то горит», «Опять люди без работы остались», «Какое горе владельцам», – сочувствуют жители края в сети.

Огонь уничтожил 256 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В тушении участвовали 18 пожарных.

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