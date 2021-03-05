«Шутка природы»: редкое метеорологическое явление попало на видео в Приморье

Автор видео сняла явление в Дальнереченском районе. Фото: pixabay.com

Температурные качели – вот как можно охарактеризовать начало марта двумя словами. То в Приморье по-весеннему тепло, то резкие морозы и снежные метели захватывают регион. Кроме очевидного последствия в виде гололеда, температурное непостоянство может стать причиной редкого природного явления. Так и случилось. Удивительную картину увидела жительница села Сальское, что в Дальнереченском районе.

- 4 марта. Ветер был, снег мокрый - вот и накатало, - говорит за кадром автор видео.

На видео видны небольшие объемные «колеса» из снега. Их, судя по съемке, больше 10. Россыпь частей снеговика какая-то. Видео вызвало огромное количество вопросов среди пользователей сети. Некоторые даже шутили, что это 12 месяцев играли в снежки. Но мало кто понял, что это за снежки и откуда там появились.

Оказалось, что автор видео не просто так указывает, что это редкое явление. Называется оно – снежные рулоны. Их, кстати, еще называют «одной из самых безобидных шуток природы». Давайте разберемся, что способствовало зарождению такой шутки.

- Так как сейчас у нас неустойчивый характер погоды, при котором у нас днем потепление, а ночью похолодание, снежный покров может вести себя таким образом. Контрасты температур и смена сильных ветров – могут привести к последствиям в виде таких рулонов. Снег приобретает замысловатые формы, поэтому привлекает внимание горожан, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Марин Парфенова, глава портала «Примпогода».

Кончено, приморцы не стремились найти этому всему «научное» обоснование. Ведь порой так хочется верить, что стал свидетелем чего-то крайне не объяснимого наукой и экспертами.

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