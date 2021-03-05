У семей появятся ангелы-хранители: семь матерей-врачей отдали жизни на войне с Covid-19 в Приморье

Рассказываем, как будет работать совет, созданный для помощи таких семей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье создадут первый в России попечительский совет, который будет помогать семьям, лишившимся матерей-медиков «на войне» с ковидом. Инициатором такой идеи стала Светлана Морозова, председатель краевого Совета почетных граждан. Таким образом, совет возьмет под опеку семь семей. Как оказалось, матерей-врачей лишились три семьи из Артема, три из Владивостока и одна из Хасанского района.

- Медики сегодня – на передовой, как на самой настоящей войне, только враг еще хитрее и коварнее. И однажды мне пришла мысль: наверняка в нашем крае есть семьи, в которых коронавирус унес мать-медика. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко подтвердила, что такие семьи есть, - говорит Светлана Морозова, председатель Совета почетных граждан Приморского края. - И я поняла – бездействовать нельзя. Наш совет призван помогать не только финансово. Попечители, по сути, становятся ангелами-хранителями своих подопечных: это подарки на день рождения, помощь, если, не дай бог, кто-то заболеет, путевки в детский лагерь, образование, занятия спортом, музыкой, помощь в закупке продуктов и так далее.

Как отмечает пресс-служба правительства края, Светлана Морозова уже имеет опыт подобной работы. Притом – немалый. Больше 20 лет назад она организовала попечительский совет в помощь детям, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга. Проект живет до сих пор. За это время у 130 детей милиционеров, военнослужащих, пограничников, моряков и погибших на посту в мирное время появились ангелы-хранители.

Что касается совета по работе с семьями, которые лишились матерей-медиков, то уже 14 предпринимателей готовы принять участие в проекте.

- Я говорила с одной из семей во Владивостоке, где трое детей потеряли маму. Отец ребят удивился моему звонку и в то же время был растроган. Эта семья раз в месяц в торговой сети “Реми” теперь будет получать серьезный продуктовый набор. Руководитель сети Дмитрий Сулеев уже дал свое согласие. Продолжаю искать попечителей», – рассказала Светлана Морозова.

Кстати, идею уже поддержал и губернатор Приморья. «Инициатива очень правильная, главное – идет от сердца. Уверен, в нашем крае много неравнодушных людей, которые присоединятся к этой благородной работе», – подчеркнул Олег Кожемяко.

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