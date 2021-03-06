Обрушилась крыша, есть жертва. Крупный пожар охватил жилой дом во Владивостоке

Во Владивостоке огнеборцы ликвидируют крупный пожар Фото: Милана СОКОЛ

Первый праздничный выходной в Приморье начался сразу с нескольких ЧП – у острова Аскольд загорелся рыболовецкий сейнер, а во Владивостоке мощный пожар охватил деревянный двухэтажный дом в Советском районе Владивостока. Уже известно об одном погибшем.

Очередная трагедия разыгралась во Владивостоке. В этот раз пожар произошел в доме №46 на улице Тимирязева. Обеспокоенные очевидцы начали звонить в МЧС в 09:04. Спасатели приехали к месту ЧП спустя 10 минут. К моменту приезда пожарных огонь охватил торговый павильон, расположенный на первом этаже дома. В считанные минуты густой дым заволок все строение. Огнеборцы начали срочную эвакуацию людей.

– Из отрезанных дымом и пламенем квартир огнеборцы спасли трех человек. В превентивных целях эвакуировано 5 человек. К сожалению, во время разведки специалисты обнаружили одного человека без признаков жизни. Его передали врачам скорой медицинской помощи для реанимационных действий, – рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как стало известно, в 11:46 в доме обрушилась кровля и перекрытия. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в полдень. Тушение пожара сейчас продолжается. На месте работают 45 человек личного состава, стянуты 10 единиц техники.

Обновление В 16:03 ликвидировано открытое горение. Продолжается проливка конструкций. Новых данных о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, 2 марта во Владивостоке погибли двое детей в пожаре на Нейбута. Поэтому любые новости о новых ЧП в городе воспринимаются вдвойне остро. В причинах нового инцидента тоже предстоит разобраться экспертам.

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