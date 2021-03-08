Во Владивостоке сгорело популярное пафосное кафе

Последствия пожара Фото: Милана СОКОЛ

В ночь на 8 марта во Владивостоке случился пожар в «Central Cafe» в районе кольца 3-й Рабочей. Пожарные еще работают на месте.

Сильно пострадала автомойка под кафе Фото: Милана СОКОЛ

Предварительно, пожар начался с коридора, где находится администрация. В результате пострадала значительная часть здания, где помимо кафе располагается автомойка. Руководство кафе на месте, будут смотреть камеры, чтобы разобраться в причинах.

Кафе сильно пострадало Фото: Милана СОКОЛ

Как рассказывает корреспондент «КП-Владивосток» с места события, пожарных вызвал в районе 5 утра охранник соседнего здания, увидев дым. Пожарные приехали, когда в самом кафе еще никого не было, только огонь. Взломали окна, проникли внутрь и начали тушение.

Кафе выгорело сильно, пострадала мойка на нижнем этаже, но она в основном залита водой.

Проезд к домам закрыт Фото: Милана СОКОЛ

Пока отсутствует проезд к домам на Красного Знамени, расположенным сразу за кафе. Проезд закрыт пожарными. Кроме того, его залило водой, теперь он покрыт льдом, даже люди проходят здесь с трудом, падают.

Пожарные уже ликвидировали возгорание Фото: Милана СОКОЛ

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