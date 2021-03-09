Кубай назвал даты снегопадов в Приморье

Пока, по данным синоптиков, жителей Приморья ждут три снежных дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна медленно, но верно вступает на свой престол, отбирая бразды правления у холодной зимы. Все успели заметить, что в Приморье уже ощутимо потеплело. Дневные температуры отошли от минусовых и приблизились к слабым положительным значениям. Однако даже приход весны – не повод останавливать череду хаотичных снегопадов, которые совершают набеги на регион с начала 2021 года. Тем более, что именно высокие дневные температуры, сменяющиеся слабым «минусом» ночью, создают благоприятные условия для зарождения циклонов.

- Да, «весна идет, весне дорогу!» Характер атмосферной циркуляции в тропосфере уже полностью весенний: с запада на восток с приличной скоростью проносятся мелкомасштабные барические ложбины и барические гребни, с ними связаны волны относительного тепла и относительного холода, а так же то ясное небо, то фронтальные облака с небольшими осадками, - сообщает Борис Кубай, глава «Примгидромета». - Такая динамика будет наблюдаться на всем протяжении второй декады. Барические ложбины с небольшими осадками будут пролетать 9, 15 и 19 марта, в остальное время – барические гребни.

Однако сайты по прогнозу погоды говорят о том, что в дальневосточной столице выпадение осадков 9 марта маловероятно, но другие районы края циклон все же может задеть.

Температуры воздуха с 9 по 15 марта будут колебаться от -10 до +3 градусов, в некоторых районах Приморья в середине месяца воздух прогреется до +15 градусов. Помните о «температурных качелях», о которых ранее уже говорили синоптики? Прогнозы на их счет актуальны, и после 15 числа в крае снова похолодает. Вместе с понижением температур в регион вернутся и осадки. Речь преимущественно о снеге.