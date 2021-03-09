Мертвые души. Житель Владивостока обнаружил свалку надгробий на популярном туристическом маршруте

Неприятную находку сделал житель Приморья Фото: Алексей ФОКИН

Еще не улегся скандал со взятками за ускоренное погребение во Владивостоке, как грозит разразиться новый, тоже связанный со сферой похоронных услуг. Житель приморской столицы сделал крайне неприятную находку в районе сопки Монастырская. Многие сюда приезжают за необычными фото с геодезическим куполом, стоящим на вершине горы. Однако вместо туристической достопримечательности, которая, к слову, тоже не в лучшем состоянии, очевидец запечатлел огромную свалку из надгробий. К ужасу мужчины, могильные плиты оказались свалены в несколько огромных куч.

Стоит отметить, что неподалеку находится кладбище «Морское», очевидно, что именно оттуда и появились могильные плиты. Своим негодованием местный житель поделился в сети. С просьбой разобраться в ситуации ответственные инстанции.

«Грязный город... Хочется уехать... К тому и идем... Люди хватит мусорить... Есть баки... Есть полигон... Не особо дорого... На полигоне пособираете металл еще что-то, отобьете расходы», «Получается в чужой могиле кого-то нового захоронили? Бабок отработали», «Скорее всего это временные памятники, их меняют после года», «Боже, они такими деньгами ворочают, неужели нельзя выделить несколько десятков тысяч рублей на утилизацию», «5 лет назад там был склад оградок, памятников и всяких комплектов похоронной компании. Склад переехал, он как раз чуть ниже был, а неликвиды (мусор) остался. За собой не убрали», – делятся мнениями в сети приморцы.

«КП-Владивосток» обратилась за официальным комментарием в администрацию города.

– Специалисты административно-территориального управления района проведут проверку по данному вопросу. По итогам проверки будут составлены акты, – прокомментировали журналисту в пресс-службе мэрии.