А сколько пластика выбрасываете вы?

По данным за 2020 год пластик составил 50 процентов от общего числа бытовых отходов. Переработка пластика – это актуальное направление в борьбе с растущими свалками. Экологическая инициатива ГК «Славда» — "Вторая жизнь пластика" - это социальная ответственность производителя.

Об уникальности и своевременности этого социально-значимого проекта сегодня и поговорим. С нами в студии Екатерина Котляр, руководитель проекта «Вторая жизнь пластика» и Софья Вавилова, координатор движения «Раздельный сбор».

Где в Приморье можно сдать пластик на переработку, как решают этот вопрос бизнес, при поддержке органов власти на местном уровне и какие этапы включает в себя пилотный проект «Вторая жизнь пластика» слушайте в эфире радио "Комсомольская правда" 11 марта в 8 утра.