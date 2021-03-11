Названа дата первого в этом году дождя во Владивостоке

Рассказываем, когда в Приморье пойдет дождь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К середине марта жители Приморья наконец-то начали ощущать приход весны. Температуры воздуха повысились, и в регионе заметно потеплело. Масленичная неделя сопровождается комфортной погодой. Небесная канцелярия сделала подарок горожанам, чтобы гулянья не были омрачены холодом и осадками.

- На этих выходные в Приморье ожидается прекрасная весенняя погода. Тенденция на потепление продолжается, и каждый день температуры воздуха особенно в дневное время идут на повышение, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - Если сегодня в континентальных районах приморья было до +13 градусов, то на выходные воздух обещает прогреться до +14 +15 градусов. Такое потепление ожидается в Штыково, Уссурийске и Зарубино. На юге края будет немного холоднее +8 +10 градусов. К тому же, на юге будет сильный южный ветер. Тем не менее, весна идет, весне дорогу. Можно сказать, что масленичная неделя будет очень хорошей, погода будет «за» прогулки на свежем воздухе.

Стоит отметить, что чем дальше от побережья, тем теплее. На побережье бразды правления всецело будут отданы ветру, который не будет скромничать. А вот в начале следующей неделе погода приготовила для жителей Приморья сюрприз

- Следующая рабочая неделя начнется с дождя. Это будет первый дождь в этом году, - отметила Марина Парфенова.

К счастью, температуры воздуха на следующей неделе будет такими же высокими, поэтому гололед не прогнозируется.

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