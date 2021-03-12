Скачки напряжения и сгоревшие электроприборы: как решить проблемы Надеждинского района с электричеством на годы вперед

Этой зимой жители Соловей-Ключа и других населенных пунктов Надеждинского района прочувствовали, что такое падение напряжения: с конца декабря мощности в сети стало не хватать даже на электрический чайник. Что уж говорить про электрическое отопление.

Как вышло, что Надеждинскому району Приморья не хватило энергии? Есть простой ответ – аномально холодная зимаиз-за которой нагрузка в некоторых трансформаторных подстанциях в этом году выросла более, чем на 50%. Но есть ответ и более сложный.

Трехэтажные «садовые домики»

Надеждинский район – один из самых быстрорастущих муниципалитетов Приморья. В последние годы здесь дорожает земля, растет привлекательность жизни, строится дорогое жилье. Вчерашние садовые товарищества превращаются сегодня в коттеджные поселки.

Однако по документам может быть, что трехэтажный коттедж за высоким забором остается все тем же садовым домиком, и вдокументах на технологическое присоединение, полученных много лет назадуказана мощность 3 кВт. А что такое три киловатта? Включил электрический чайник – и вот уже полтора киловатта.

Сегодня рекомендуется при подключении таких домов заявлять мощность 15-20 киловатт. Если коттедж большой, а отопление полностью электрическое – то и все 30.

Правда, подключение такого частного дома может стоить до 70-100 тысяч рублей. Вот и обрекают местные жители из числа любителей сэкономить, соседей на страдания, не отказывая себе в установке дорогостоящего энергоемкого оборудования.

«Энергоемкое безграничное потребление у одних жителей становится проблемой для других. Отключился свет? Сгорела бытовая техника? Посмотрите, как обогревает дом ваш сосед. Если не идет дым из трубы или трубы нет вовсе, стоит задуматься, а не это ли причина низкого напряжения в сети на всей улице», - говорят энергетики.

Придут с «замерами»

Раньше для борьбы с теми, кто самовольно превышает договорную мощность, существовал ограниченный набор инструментов. Теперь же инструментовстало гораздо больше.Если потребитель игнорирует необходимость договорной работы, мощность ограничат принудительно до объемов, указанных в документе на присоединение.

По словам специалистов, есть множество способов ограничить мощность. Если в доме установлен «интеллектуальный» счетчик со встроенным реле отключения, то его просто программируют на проектную мощность, если нет - устанавливают вводной автомат, который отключается в случае превышения.

Если кто-то позже сам попытается заменить автомат энергетики зафиксируют это, обнаружив перерасход. Вмешательства в работу интеллектуального счетчика также легко фиксируется проверкой профиля мощности. И в том и в другом случае специалисты оформляют акт бездоговорного потребления с последующим взысканием штрафа через службу судебных приставов.

Цена вопроса – 550 рублей

Сколько вообще в Надеждинском районе проблемных потребителей? К сожалению, довольно много. В январе и феврале специалисты ДРСК провели несколько рейдов в самых проблемных населенных пунктах - Соловей Ключ и Прохладное. По итогам проверок в администрацию района передали список из 59 адресов, по которым потребляют мощности «втемную».

Но далеко не всем им теперь придется платить огромные деньги за переподключение. Существует федеральная льгота, которая позволяет один раз подключиться к сетям мощностью до 15 кВт за 550 рублей. Для большинства жителей Надеждинского района – это и есть цена вопроса.

«Тех, кто потребляет больше 15 киловатт, не так много. Большинство –у кого по документам 3 кВт, а потребляют до 15-ти», - рассказывает специалист компании. - Такие потребители могут решить проблемуи подать заявку на увеличение мощности через сайт ДРСК. Заявка подается от любого из собственников, и если он ранее не подключался, то имеет право на льготу».

Почему люди не спешат с переподключением? Кто-то не понимает всей сложности работы энергосистемы, кто-то вдруг «случайно забывает», но факт остается фактом – заявок на увеличение от таких потребителей пока нет. Кроме тех, кого выявили в ходе зимних рейдов – они уже начали выяснять, как и что должны сделать.

«Проблема в том, что пока все абоненты не поменяют мощность на реально потребляемую, у энергетиков нет оснований для пересмотра производственных программ и реконструкции сетей», - объясняет эксперт.

Вам здесь жить

Энергетики рассчитывают не только на сознательность местных жителей, но и на помощь властей. Представители ДРСК уже обратились к главе Надеждинского района РустямуАбушаеву с просьбой о необходимости активных разъяснений населению негативных последствий самовольного увеличения мощности.

По данным Абушаева, ежегодно в районе строится 30 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году по плану 80 тысяч квадратов – это многоквартирные и частные дома. Кроме этого, в некоторых СНТ (садово-некоммерческие товарищества) люди живут на своих дачах круглогодично. Кстати, садовых товариществ в районе порядка 400, многие из их уже сегодня фактически переросли в коттеджные поселки.

«Мы сейчас компонуем перспективный план жилой застройки и будем передавать эту информацию в Агентство энергетики Приморского края», – рассказал Рустям Абушаев.

Пока же, чтобы оградить добросовестных потребителей от действий их менее сознательных соседей, самовольно увеличивающих мощность, ДРСК проводит анализ потребления мощности на территории Надеждинского района. А рейды, начатые этой зимой, весной продолжатся и будут проходить постоянно.