В Приморье ввели режим ЧС локального характера

Местные власти организуют подвоз воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хасанском районе Приморья из-за проблем с водоснабжением ввели локальный режим ЧС на территории станции «Водозабор» в Зарубино. Местные власти сейчас организуют подвоз воды в дома местных жителей. Такие меры приняты из-за некачественного водоснабжения и затянувшейся реконструкции водовода.

Отметим, проблемы с водоснабжением в Зарубино начались зимой. В социальных сетях местные жители жаловались на неприятный запах воды, текущий из кранов, при этом жидкость была мутного цвета. 9 марта администрация Зарубинского городского поселения провела экстренное заседание, во время которого было принято решение о введении локального режима ЧС. По словам главы поселения Олега Неглядова, это поможет привлечь дополнительные силы и средства на решение сложившейся проблемы.

– При помощи министерства ЖКХ и министерства по делам ГО и ЧС мы привлекаем дополнительную автомашину на базе КамАЗ восьмитонную, которая уже движется на нашу территорию, которая будет также подвозить питьевую воду на территории поселка. Вместе с тем хочется сказать, что также будет организована доставка питьевой бутилированной воды, – прокомментировал Олег Неглядов на личной страничке в сети.

Как отмечает глава муниципалитета, вместе с Советом ветеранов и неравнодушными односельчанами планируется доставлять воду в квартиру тем, кто сам не может спуститься.

На данный момент в поселке Зарубино ведется масштабная реконструкция на территории станции «Водозабор». В рамках нацпроекта «Экология» возводятся новые водоводы, так как старые сети пришли в негодность и точечный ремонт не помогал разрешить долгоиграющую проблему.

Олег Неглядов отметил, что уже установлено 6 колодцев и 70 метров дрен. Работы по установке планируется завершить к концу марта, после этого в дома начнет поступать вода нормального качества.

Бутилированную воду сейчас развозят по поселку. Фото: Instagram/o_negliadov

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