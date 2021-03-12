«Распятие» заключенного: на Камчатке следователи проверяют видео с истязаниями в камере

Происходящее было снято на служебный видеорегистратор. Фото: принтскрин видео.

Если бы не проверки различных ведомств, можно было бы подумать, что это кадры из какого-то фильма под названием «Распятие», например. Но нет. Съемка ведется в одной из исправительных колоний, расположенных в камчатском городе Елизово. Разъясним, на кадрах видно, как конвоиры открывают камеру ШИЗО, где перед ними стоит парень. Он был прикован двумя парами наручников к решетке, словно распят. Видео как-то попало в сеть и вызвало резонанс. Жители Камчатки были возмущены издевательством и истязанием человека со стороны сотрудников колонии.

Внесли ясность в происходящее сотрудники ГУФСИН. Они отметили, что запись была сделана 28 марта 2019 года в ИК №6. На видео мужчина К., которого по приговору суда отправили за решетку на 13 лет и 11 месяцев за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них, кстати, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Как отмечают конвоиры, К. даже пытался подручными средствами порезать себе предплечья.

- На законные требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал. В связи с угрозой жизни и здоровью осужденного в отношении него были применены специальные средства – наручники. Факт применения спецсредств был зафиксирован на служебный видеорегистратор, - отмечает Иван Крайнев, начальник пресс-службы УФСИН России по Камчатскому краю.

Прокуратура была уведомлена о произошедшем в ИК. Тогда же был отказ в возбуждении уголовного дела. Все в рамках закона.

- Осужденный К. характеризуется отрицательно, состоит на профилактических учетах как склонный к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность, а также суициду и членовредительству. Он находится на постоянном контроле специалистов-психологов, - резюмировали в УФСИН Камчатки.

Однако, несмотря на все объяснения, прокуратура и СК инициировали проведение проверки. Как оказалось, подобных видео 2. По факту обоих и будет разбирательство.

- Изъяты материалы служебных проверок и видеозаписи служебного регистратора, опрошено 4 должностных лица учреждения об обстоятельствах произошедшего. Установлено, что один осужденный в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении Красноярского края, второй осужденный до настоящего времени находится в колонии № 6 Камчатского края, отметила Елена Ильина, старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю по взаимодействию со СМИ.

Прокуратура же намерена дать оценку законности действий или бездействия сотрудников колонии и ранее принятых процессуальных решений. По результатам всех проверок будут принято процессуальные решения.

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