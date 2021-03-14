Лётчик мешал рыбакам спокойно ловить рыбу в районе Речицы Фото: Алена ПРОКИНА

В Приморье пилот легкомоторного самолёта спикировал на рыбаков. Один из них успел снять пируэты воздушного судна на видео. Ролик сразу же облетел социальные сети и вызвал неоднозначные комментарии.

Все случилось в воскресенье, 14 марта, в Шкотовском районе региона. Рыбаки мирно занимались своим любимым делом, когда в воздухе появился самолет. В какой-то момент пилот резко снизил высоту и почти вплотную приблизился к рыбакам. Такой финт отдыхающим пришелся явно не по душе.

Когда мелкомоторный самолет спикировал второй раз, рыбаки достали мобильные телефоны и запечатлели «хулигана» на видео. На кадрах отчетливо видно, как судно сначала набрало высоту, а после – пролетело над головами людей, из уст которых уже доносились неодобрительные возгласы. Кто-то даже хотел кинуть в судно ледобур, однако смельчаков осуществить задумку не нашлось.

- Вот так сегодня лётчик мешал рыбакам спокойно ловить рыбу в районе Речицы, – написали авторы видео.

К слову, по одной из версий в социальных сетях, таким образом кто-то решил спугнуть рыбаков Приморья. На этот раз уже самолетом.

- Может это и к лучшему в связи с трагичными событиями 8 марта, - пишут пользователи Интернета.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 8 марта 2021 года под лед на реке в районе Тавричанки ушел автомобиль, в котором находилась целая семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. Тело главы семейства до сих пор не найдено, остальных погибших из воды достали спасатели.

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