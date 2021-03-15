Масленица 2021 во Владивостоке: догонялки с Бабой Ягой, костюмированный поезд и много блинов

Масленица 2021 во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Масленица 2021 во Владивостоке – мероприятие, которое собрало сотни горожан на разных площадках города. Разумеется, пышные гулянья 14 марта проходили не только в столице, но и во всех муниципалитетах Приморья. Но о них позже. Сначала расскажем, как прошла масленица 2021 во Владивостоке.

Как сообщают в пресс-службе правительства, на центральной площади краевого центра всех гостей развлекали веселыми концертами с песнями и, разумеется, хороводами. Не обошлось и без театральных представлений, которые встречали бурными аплодисментами. На площади работало много тематических площадок, где были установлены яркие и красочные фотозоны, на фоне которых мог сделать памятные снимки любой желающий. Веселые гулянья сопровождались бегом в мешках и перетягиванием канатов. Вишенкой на торте стали игры в догонялки, но не абы с кем, а с персонажами русских народных сказок. Королевой догонялок стала Баба Яга.

Масленица 2021 во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Самые отчаянные и смелые решили попытать удачу и испытать свои физические способности на масленичном столбе. Те, кому удалось взобраться на самый верх, были вознаграждены приятными призами.

Но вот, что действительно, удивило горожан, так это «Масленичный поезд». Он представлял собой яркое костюмированное шествие. Артисты прошли от железнодорожного вокзала до центра Владивостока.

Масленица 2021 во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Разумеется, Масленица 2021 отмечалась и в других городах Приморья. Например, в Находке в сквере «Центра культуры» организаторы подготовили различные интерактивные площадки, среди которых «Здравствуй, масленица!» и спортивные программы. Развлекали гостей аттракционами: «Веселые мотальщики», «Солнышко», «Косы» и хороводом. В сквере работала и праздничная торговля, где любой желающий мог унести памятный сувенир.

Уссурийск тоже закружился в хороводе в минувшее воскресенье. С 11 утра и вплоть до 8 вечера горожан радовали различными представлениями. Масленичный скоморошный забег объединил десятки горожан, которые ушли с праздника в приподнятом настроении. Кроме того, от улицы Тимирязева до Центральной площади проходило праздничное шествие, которое порадовало приморцев яркими красками. На одной из интерактивных площадок горожанам предлагали испытать себя и попробовать подняться на самую верхушку столба. Завершились пышные гулянья сжиганием чучела и фаер-шоу.

Масленица 2021 во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

В Партизанске масштабные проводы зимы прошли в сквере ДК «Лозовый» и в городском парке. На первой площадке гостей ждал театрализованные праздник с молодецкими забавами, мастер-классами, подвижными играми и традиционным сжиганием чучела. На второй площадке приморцев развлекали песням, танцам, а также хороводами и угощали блинами с чаем.

Конечно, же Масленицу праздновали во всех муниципалитетах края. Поэтому о количестве блинов, приготовленных и съеденных жителями Приморья за один выходной день, сказать просто невозможно. Хочется верить, что вместе со сжиганием чучела, зима, действительно ушла, и теперь в регионе будет тепло и солнечно.