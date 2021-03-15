Полиция рассказала подробности смертельного ДТП, в котором погиб инспектор ГИБДД во Владивостоке

В пригороде Владивостоке произошло смертельное ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Страшная авария, разыгравшаяся в пригороде Владивостока ранним утром в воскресенье, обрастает подробностями. Полиция рассказала важные детали смертельного ДТП, в котором погиб инспектор ГИБДД. По роковому стечению обстоятельств молодой мужчина оказался под колесами неуправляемого авто.

История началась с банальной невнимательности одной из участниц движения. Пожилая дама 1945 года рождения на старенькой Toyota Carina ехала в левом ряду в направлении Артема и решила перестроиться. В районе Маковского, 126, женщина не убедилась в безопасности маневра и задела «низко летящую» Toyota Prius. Скорость авто была действительно большой. Двигайся нарушитель по всем правилам, последствия были бы куда менее трагичными.

Женщина подрезала попутную машину при перестроении. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, водитель Prius сильно превысил скоростной режим. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Prius на всем ходу протаранил патрульную машину и сбил инспектора, который как раз находился рядом. Шансов увернуться у полицейского не было, он стоял спиной и попросту не видел несущийся автомобиль. Затормозить лихач смог, лишь через несколько метров, попутно разбив еще один автомобиль. Трагедию записал видеорегистратор, установленный в машине ДПС.

Травмы, полученные старшим инспектором ДПС, оказались смертельными. Медики тщетно боролись за жизнь 35-летнего полицейского, но чуда не случилось. Как выяснилось, за рулем неуправляемой машины находился 22-летний уроженец Кемеровской области. Стаж вождения гонщика – три года. При этом только в 2020 молодой водитель 67 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Большинство штрафов выписаны как раз из-за превышения скоростного режима.

– Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Виновник трагедии оказался злостным нарушителем. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Коллектив полиции Приморского края и редакция «КП» выражает искренние соболезнования семье погибшего. У мужчины остались жена и 5- летняя дочь.

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