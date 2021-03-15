«Стыдно за поколение TikTok»: вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в Приморье

Вандалы осквернили памятник в минувшие выходные. Фото: instagram/artem.news.plus

Неизвестные вандалы в минувшие выходные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, который был установлен в Артеме как дань памяти и уважения тем, кто пал в 1941-1945 годах. Женщина гуляла с детьми мимо стелы и увидела, что лица героев, изображенных на мемориале, обезображены хаотичным рисунком, явно демонстрирующим неуважение к героям. Местная жительница признается, что хотела отмыть памятник, но с собой у нее не было ничего, поэтому она обратилась за помощью в сеть. Родительница попросила земляков прийти и «смыть следы позора подрастающего поколения».

- Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. После поступления информации о порче памятника, специалисты МКУ «Управление благоустройства города Артема» смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов, - отметили в администрации Артемовского городского округа.

Теперь полиция ищет "героев". Фото: instagram/artem.news.plus

Вместе с тем проверку организовали и сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему. Они намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личности участников этого антипатриотического инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А пока социальные сети переполнены возмущением на счет случившегося. Десятки жителей Артема и Приморья уже написали гневные комментарии под фотографиями с обезображенным памятником. «Стыдно за поколение TikTok», «стыдно же как и за них, и за их родителей», «руки бы поотрывать» - и это, пожалуй, самые лояльные отзывы о «творчестве» вандалов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14