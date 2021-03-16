Дождь, снег и сильный ветер: циклон средь «ясного» марта поставил на паузу приход весны в Приморье

Ухудшение погоды ожидается уже на этой неделе. Фото: Дмитрий БРУШКО

Минувшей ночью в Приморье прошел первый в этом году дождь. Вместе с ним в регион пришло и похолодание. Особенно болезненно такие перемены в погоде воспринялись после теплых по-настоящему весенних выходных. Приморцы думали, что вместе с Масленицей проводили и зиму, но нет. Она не отпускает. Рабочая неделя началась с сильного ветра, пасмурной погоды и традиционного тумана. Синоптики рассказали, что на этой неделе горожан ждет очередное потепление, оно начнется с четверга, но и оно будет мимолетным.

- Самым теплым днем может выдастся день 19 марта, когда температура в крае может подняться до +10 градусов. А уже в субботу-воскресенье в Приморье создадутся благоприятные условия для прохождения циклона. На всей территории края будет наблюдаться снег, в ряде районов не исключен даже сильный. Так что следующие выходные можно будет посвятить домашним делам, - сказал Борис Кубай, начальник Примгидромета.

Как оказалось, прошлая неделя перевела Приморье в климатическую весну, а на этой неделе температуры воздуха опустились ниже на 4 градуса даже с учетом потепления. В пятницу температуры воздуха на юге Приморья достигнут +10 +13 градусов. Но зима не сдается.

- Сегодня скорость ветра на побережье достигла 23 метров в секунду. 17 марта скорость ветра будет до 20 метров в секунду. Уже в суббота дневные и ночные температуры воздуха в крае будут в пределах 0+2 градусов. Осадки в выходные дни прогнозируются смешанного характера. Ожидается и снег, и дождь. Во Владивостоке пройдет небольшой снег, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - В субботу на юге региона ожидается около 5 миллиметров осадков. Такое же количество осадков прогнозируется и в воскресенье.

По прогнозам специалистов, вся следующая неделя будет такой же неоднозначной. Тепло будет сменяться холодом, а холод – теплом. Однако и на следующих выходных есть вероятность выпадения осадков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14