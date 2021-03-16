Умер Григорий Вакулишин, ветеран Великой Отечественной войны - полковник, отдавший 36 лет армии, а 70 – любви

Григорий Вакулишин умер 14 марта 2021 года. Фото: Анастасия Котлярова

Умер Григорий Вакулишин, ветеран Великой Отечественной войны. Героя не стало 14 марта на 97 году жизни.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, что Григорий Вакулишин родился 7 февраля 1925 года в городе Запорожье. Совсем молодым парнем в 1943 он попал в Ленинградское артиллерийское техническое училище зенитной артиллерии, которое находится в Томске. Ему тогда было всего 17 лет. Учеба там длилась полтора года, и уже в июне 1944 года Григорий Антонович будучи младшим техником-лейтенантом оказался во втором Прибалтийском фронте, что в Латвии. В первые же дни на их взвод налетели штурмовики противника. Тогда Григорий Вакулишин понял, что такое война. Затем его перевели в другу батарею и вплоть до марта 1945 года он воевал там. В одном из тяжелых боев он получил ранение – осколок попал ему в спину и его вытащили лишь спустя 14 лет.

Даже после войны Григорий Антонович не смог попрощаться с армией и отдал ей еще долгих 36 лет своей жизни. Службу он окончил в 1979 году в звании полковника. И в итоге в 1988 году он переехал во Владивосток.

Кроме блестящей репутации военного Григорий Вакулишин гордился и своей большой дружной семьей. С супругой Эдлой Августовной они прожили вместе больше 70 лет. В 2020 году их пара победила в конкурсе «Семья года». Они забрали номинацию – «Золотая семья». У Григория и Эдлы родились двое детей, девять правнуков и один праправнук.

Администрация Владивостока выражает свои соболезнования родным и близким Григорий Антоновича.

- Уход из жизни Григорий Антоновича – это большая потеря для Владивостока и всей страны. Человек с тяжелой судьбой, прошедший войну, он никогда не терял бодрость духа, всегда с улыбкой и теплотой встречал гостей. Григорий Антонович принимал активное участие в жизни города, а его уроки мужества запомнились многим школьникам Владивостока. Целая эпоха уходит вместе с такими достойными людьми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Григория Антоновича. Светлая память, – сказал глава города Олег Гуменюк.

«Комсомольская правда» также приносит соболезнования семье Григория Вакулишина. О том, когда и где пройдет прощание с ветераном, будет сообщено позже.

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