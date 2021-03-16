Олег Пак: Не в обиду верующим, но ради прививки от COVID-19 лучше отложить пост

Олег Пак в студии радио "Комсомольская правда - Владивосток"

В Приморском крае для иммунизации населения против коронавирусной инфекции открыт 51 пункт вакцинации в медицинских организациях. Но при этом далеко не все знают, как работает прививка, что нужно делать до и после вакцинации, а потому не торопятся прививаться. Проректор по медицинским вопросам ДВФУ, врач-нейрохирург, главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак решил на своем собственном примере рассказать, как действует вакцина. Своими наблюдениями и советами врачей Олег Игоревич поделился в эфире радио «Комсомольская правда» – Владивосток».

- Были ли сомнения или страхи перед тем, как вы решились на вакцинацию?

- Сомнения всегда есть, как и у любого здравомыслящего человека. Когда ты видишь, что мир еще не победил коронавирус, а в некоторых странах уже началась третья волна эпидемии, то приходится делать выбор. Учитывая то, что все хирурги сами по себе рисковые, мы приняли решение привиться от COVID-19. В первой волне пошли наши ребята, кто часто контактирует с пациентами, особенно экстренными, ведь они могут быть заражены ковидом. Понимая всю серьезность и ответственность, которая возложена на меня как на руководителя медучреждения, я принял решение, что вакцинация мне необходима.

- Как готовились к вакцинации, какие анализы и тесты сдавали перед прививкой?

- Вы знаете, я, как ученый и врач, прошел немного другой путь. Мне важно было доказать, что вакцина работает. Именно поэтому, когда мы начали акцию «за вакцину», я для себя решил, что нужно не просто сделать прививку, но и доказать другим гражданам, своим друзьям и своим подписчикам в социальных сетях, что она действительно работает, поделиться своим личным опытом. Я не болел коронавирусом, до вакцины я сдал тест ПЦР, который показал отрицательный результат. Перед самой вакциной я сдал кровь на ИФА, чтобы действительно понять, есть ли у меня антитела. Тест показал, что у меня нет антител IgM и IgG. Это значит, что я не болел и не контактировал с зараженными. Это стартовая точка, после которой я пошел вакцинироваться «Спутником – V». Прошло три недели, и перед тем, как поставить второй компонент вакцины, я решил удостовериться в том, что она подействовала, и сдал повторный тест на ИФА. И тут выяснилось, что у меня появились антитела IgG – 1,42! То есть, по сути, я не болел, титр начал нарастать в незначительном количестве, а антител IgM у меня по-прежнему не было. Продолжаю наблюдения. Сделал вторую вакцину, через три недели еще один анализ ИФА, который показал наличие антител IgG – 16,89, и при этом антител IgM по-прежнему ноль. Это говорит о том, что вакцина работает, организм выработал иммунитет благодаря прививке.

- Есть ли какие-то ограничения после первой прививки?

- В течение первых двух дней после вакцинации врачи рекомендуют не заниматься спортом и избегать тяжелых физических нагрузок. Желательно не посещать общественные места с большой проходимостью людей, носить маску. Не стоит употреблять и алкоголь. Медики рекомендуют также не подвергать организм стрессу. В понедельник начался Великий пост, я не хочу обидеть верующих людей, которые его соблюдают, но если вы все же сделали прививку от коронавируса, то лучше сделать исключение и отложить пост.

- Многие люди отмечают, что после введения первого компонента вакцины они испытывают легкое недомогание, появляется озноб и головные боли, повышается температура. У вас было что-то похожее? Насколько это вообще опасно?

- После введения первого компонента у меня был вечером небольшой озноб и слабость. Повышения температуры не было. Это нормальная реакция организма на введение вакцины, такие симптомы говорят о том, что иммунитет человека начинает работать. На следующее утро после прививки я уже без каких-либо осложнений пошел на работу. А после второго укола, кстати, никаких симптомов не было, все прошло гладко.

- Сейчас в России зарегистрировано уже три вакцины, какой препарат выбрать?

- Нужно понимать, что при выборе вакцины необходимо консультироваться с вашим лечащим врачом, именно он определяет, какая вакцина вам подойдет. «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник – V», и «ЭпиВакКорона» содержат неживой вирус. После введения этого препарата заболеть нельзя. Третья отечественная вакцина – «КовиВак» - с ней нужно быть осторожнее тем, у кого иммунитет слабее. Дело в том, что этот препарат содержит ослабленный вирус. Но именно эта вакцина показана людям, которые уже переболели COVID-19, если у них снижается количество антител. В любом случае, на вакцинацию вас отправит лечащий врач после того, как посмотрит на ваши анализы. Именно на их основе и выбирается препарат, который подходит человеку для вакцинации от коронавируса.

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