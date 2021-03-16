«Смотрели, как сгорает нажитое». Во Владивостоке семья с детьми лишилась всего из-за страшного пожара

Мощный пожар уничтожил часть здания. Фото: предоставлено погорельцами

Семья Ольги Зоновой еще долго не забудет пожар, который уничтожил все нажитое непосильным трудом и оставил без крыши над головой часть жителей Тимирязева, 46. Из-за замыкания проводки в магазине, расположенном на первом этаже, деревянная постройка в считанные минуты оказалась объята огнем, спастись, к сожалению, смогли не все. Пожилого мужчину из квартиры второго этажа соседи уже никогда не увидят. Остальным повезло гораздо больше, однако многим приходится начинать жизнь буквально с чистого листа.

От огня пострадали сразу 7 квартир, обрушилась часть кровли и перекрытия Фото: Милана СОКОЛ

Дом в огне

Трагедия на Фанзаводе разыгралась в преддверии Международного женского дня, в первый праздничный выходной. ЧП произошло утром 6 марта, когда многие жители еще спали, не подозревая о смертельной опасности.

– Я работаю неподалеку в хозяйственном магазине. Успела позвонить мужу, он разбудил старшего сына, схватил младшего и документы. Предупредил часть соседей. Люди выбегали в домашней одежде, собираться или спасать технику попросту не было времени, – поделилась Ольга, которая вместе с двумя сыновьями и супругом проживала в той части, которая сгорела.

Видавший виды деревянный дом, построенный еще в прошлом веке, тушили практически сутки. В здании обрушилась часть кровли и перекрытия. Огонь успел распространиться на 200 квадратов. Из задымленных помещений спасатели эвакуировали 8 человек.

Погорельцы

В незавидной ситуации после пожара оказались сразу 7 семей, включая Ольгину. Часть жильцов – обычные работяги, часть – не самый благонадежный контингент. Погорельцев разместили в пункте временного пребывания на Нестерова, работу которого в этот же день лично проинспектировал глава Владивостока Олег Гуменюк. Людей обогрели, накормили и дали время перевести дух после произошедшего.

Из краевого бюджета при подобных ЧП предусмотрена единовременная материальная помощь. Как выяснил корреспондент «КП», она составляет 100 000 рублей и на протяжении последних лет эта сумма не индексировалась, несмотря на очевидный рост цен. Однако получить выплату могут не все. Деньги выделяются только собственникам жилья или, если сгоревшее жилье зарегистрировано по договору социального найма. Квартира Ольги была съемной, при этом доказать, что ее семья проживала там последние 6 лет, сейчас не представляется возможным.

– Своей квартиры во Владивостоке у нас нет. Много лет назад нашли эту однушку через объявление в интернете. Сначала снимали по договору, а потом даже не стали перезаключать, просто исправно платили, все на доверии.Техника и мебель была наша. Сгорело полностью все. А выплаты сейчас получит хозяйка квартиры, хотя до нас там практически были голые стены. После пожара она просто перестала отвечать на звонки, – поделилась Ольга.

Беда не приходит одна

Буквально за неделю до того, как сгорело все имущество, в семье произошло еще одно горе. Как уверяет женщина, в этом же доме убили брата ее мужа. Всему виной тот самый неблагоприятный контингент. Родные только пережили утрату, организовали похороны, как новый удар судьбы.

– Все в долгах после похорон, тут еще и пожар. Нас сначала приютили знакомые, потом родственники. Сейчас стараемся найти новое жилье. Те, кто узнал о несчастье через близких или в соцсетях, помогают предметами первой необходимости. Кто-то передал подушки и постельное белье, кто-то принес угощения детям. Мне на самом деле неловко, не привыкла просить, но мы сейчас в такой ситуации, что от любой помощи грех отказываться. Стараемся распределить все, что приносят между соседями, ведь мы ни одни оказались в беде. Благодаря неравнодушным людям удалось найти одежду на младшего сына, ему 4 годика. Со старшим сложнее, ему 18 лет, учится в железнодорожном колледже, тоже полностью предстоит обновить гардероб, – поделилась женщина.

Огонь уничтожил все имущество. Фото: предоставлено погорельцами

На чужой беде уже успели нажиться мошенника. Правда обогатиться сильно любителям легкой наживы не удалось, попросту нечего было больше взять.

– Муж разместил пост с просьбой о помощи в социальных сетях. Нам позвонили, представились волонтерами, сказали, что собрали для нас деньги и хотят перевести. После того, как мы сообщили номер карты, они не зачислили, а наоборот списали каким-то образом с нее деньги. Там было немного, около 6 тысяч, но получается, что забрали у нас последнее, – с горечью в голосе поделилась Ольга.

Во избежание мошеннических действий редакция не будет размещать реквизиты счета. Но, если вы проникнись чужой бедой и хотите помочь пострадавшей семье или их соседям, всю информацию можно узнать по номеру 89940172042 (Зонова Ольга Викторовна). Карта также привязана к телефону.

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