В Приморье грузовик протаранил рейсовый автобус. Пострадали 6 человек

Автобус затормозил, врезавшись в дерево. Фото: Instagram/nhk_24

Авария с участием автобуса и грузовика произошла 17 марта в приморском городе Находка. Несущийся по городским улицам Mitsubishi Fuso засняли сразу несколько камер наблюдения. Да и сама авария попала в прицел видеокамеры. По вине лихача пострадали сразу 6 человек. Одной из пассажирок понадобилась госпитализация.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Фото:пресс-служба ОМВД России по Находке.

Как уверяют очевидцы, Fuso двигался со стороны улицы Дальней в направлении Находкинского проспекта. На одном из светофоров даже проскочил на красный, многие предположили, что у грузовика отказали тормоза. Установить точность этой версии поможет экспертиза.

В районе дома №109 на Находкинском проспекте на пути большегруза возник рейсовый автобус 6 маршрута. Пассажирский транспорт только повернул в сторону ТЦ «Мега» и тут же был атакован. Грузовик протащил маршрутку несколько метров. Автобус переехал бордюр и врезался в дерево.

– По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести (в основном, ушибы и ссадины) получили 6 пассажиров автобуса. Одна из пострадавших госпитализирована. Стаж водителя грузовика Mitsubishi Fuso составляет 23 года. В этом году мужчину не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по Находке.

В момент происшествия в салоне находились пассажиры. Фото: Instagram/nhk_24

По факту аварии сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.

Грузовик протаранил пассажирский транспорт. Фото: Instagram/nhk_24

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