«Зона отчуждения, проверят всех». Из-за вспышки опасного заболевания район в Приморье ушел на карантин

В Надеждинском районе Приморья вводится карантин из-за АЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

«Перекопали все и засыпали опилками» – поделились с «КП» жители поселка Нового, которые оказались в эпицентре событий. Как уверяют местные, въезды и выезды в поселок сейчас оборудуют пропускными пунктами. Дело в том, что в одном из частных хозяйств ветеринары нашли опасное заболевание. Эксперты выявили у домашнего скота африканскую чуму свиней (АЧС). По новым правилам, введенным минсельхозом России с 1 марта, кроме самого поселка, на карантине оказался весь Нажеджинский район. Муниципалитет будет под пристальным наблюдением специалистов ближайший месяц.

– Возвращался вчера вечером, все было нормально. Сегодня уже перерыта часть дороги. Говорят, что на въездах и выездах скоро поставят посты, которые будут проверять все авто. Знаю, что у нас выявили африканскую чуму свиней. У одного из соседей резко начали умирать свиньи, вызвал ветеринаров, оказалась вот такая беда. Сегодня весь его скот пойдет на убой. Понятно, что мясо сейчас в нашем районе лучше не покупать, – рассказал редакции один из местных жителей.

Напомним, ранее АЧС была выявлена в дикой природе. Очаг распространения был обнаружен в Михайловском районе. В охотничьем хозяйстве «Тигровое» тоже сейчас карантин. Новый случай «африканки» стал первым в этом году, выявленным у фермера в муниципалитете.

– В данный момент проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага заболевания. Ветеринарные врачи провели дезинфекцию, хозяйство изолировано, – прокомментировал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин.

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