Завалит снегом и зальет дождем. Дан точный прогноз по мощному циклону, который ударит по Приморью

Циклон будет сопровождаться ощутимым похолоданием. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кажется, март не торопится отдавать бразды правления в руки госпоже весне. Зима снова и снова напоминает о себе, «радуя» жителей Приморья совсем не весенними осадками. И вот, на календаре конец марта, и впереди нас ждет новый циклон с новой порцией сюрпризов. Синоптики уже давали предупреждение об ухудшении погоды на этих выходных. В начале недели была вероятность, что все изменится, но нет. Согласно точному прогнозу, снегопаду и «дождепаду» быть.

- Это будет китайский циклон, чьи фронтальные разделы затронут всю территорию нашего региона. Так, 20 и 21 марта погода в Приморье резко ухудшится, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Уже днем в субботу в некоторых районах края пойдет снег с дождем. В воскресенье осадки охватят всю территорию Приморья. Притом, во второй день циклона, интенсивность осадков увеличится, и местами ожидаются сильные осадки. Циклон содержит в себе достаточно большое количество влаги, поэтому его можно считать мощным.

Осадки не обойдут стороной и Владивосток. В дальневосточной столице прогнозируется снег, который временами будет сменяться дождем. По предварительным данным, ожидается выпадение до 7 миллиметров осадков. Циклон ослабеет лишь к концу воскресенья. Однако осадки не прекратятся, они будут идти, правда, уже не с той интенсивностью.

- Прохождение циклона будет сопровождаться и ощутимым похолоданием. Температуры воздуха упадут на 6-7 градусов. Вместе с тем, усилится и скорость ветра – до 17 метров в секунду, - отмечает Марина Парфенова.

Разумеется, снег, дождь, мокрый снег и сильный ветер не могут пройти незаметно. Местами в крае прогнозируются гололедные явления. Последствия циклона могут стать причиной ДТП и коммунальных аварий.

Новая неделя в Приморье начнется с ясной погоды без осадков. Но весны пока на горизонте тоже не видно. Потепление будет идти постепенно, пока его не перебьет очередная непогода.

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