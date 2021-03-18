Умер Александр Иванов, заслуженный врач России – память о нем навсегда останется в «сердце» Находки

Александр Иванов скончался 15 марта 2021 года. Фото: администрация Находкинского ГО.

15 марта 2021 года умер Александр Иванов, заслуженный врач России. Приморца не стало на 70-ом году жизни. Александр Владимирович родился и вырос в Находке. Окончив Владивостокский медицинский институт и став молодым специалистом, в 1974 году он вернулся обратно в Находку. Карьера Александра Иванова начиналась с Поликлиники рыбаков. Тогда его приняли на должность судового хирурга на рыболовецких судах.

После прохождения службы в армии Александр Иванов продолжил работать врачом-хирургом в объединенной больнице Порта Восточного. Руководство отметило ответственный подход к работе, профессионализм молодого медика и наградило его повышением. Сперва Александр Владимирович становится заведующим хирургическим отделением, а уже в 1984 – главным врачом медучреждения. Административная работа не выбила его из списка практикующих врачей. Александру Иванову удавалось блестяще совмещать эти роли, завоевывая доверие коллег и пациентов.

- С 1988 по 2011 год возглавлял Находкинскую городскую больницу, большое внимание уделяя при этом технологическому оснащению учреждения здравоохранения. Благодаря его целеустремленности в городской больнице появился компьютерный томограф, современные аппараты для функциональной диагностики, отделение гемодиализа. Трудовые заслуги талантливого хирурга были отмечены и на государственном уровне, - отмечают в пресс-службе администрации Находкинского городского округа. - В 2009 году Александру Владимировичу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Коллеги ценили не только высокий профессионализм и деловые качества руководителя, но и его ответственность за общее дело, заботу о сотрудниках. На протяжении почти десяти лет он представлял интересы жителей Находки в городской думе.

Близкие Александра Владимировича отмечают, что даже такой напряженный график не мешал заслуженному врачу оставаться творческой личностью. Он много читал, а также занимался музыкой. Даже после выхода на пенсию Александр Иванов сохранил активную жизненную позицию.

Сотрудники администрации Находки выражаются глубокие соболезнования родным Александра Владимировича в связи с невосполнимой утратой. «Память о достойном гражданине Находки, талантливом враче, уважаемом жителе города навсегда останется в наших сердцах» - резюмировали в сообщении.

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