Слезы горечи и благодарность за отличную службу. Во Владивостоке простились с трагически погибшим старшим инспектором ГИБДД

Во Владивостоке состоялось прощание с погибшим полицейским Фото: Милана СОКОЛ

18 марта в спортивном комплексе краевого ГИБДД во Владивостоке было многолюдно, однако повод для встречи весьма прискорбный – руководство и личный состав сотрудников МВД собрались, чтобы почтить память коллеги. Молодой, всегда улыбающийся, отзывчивый полицейский, которому еще жить да жить, трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Речь идет о Дмитрии Труфанове, смерть которого стала настоящим ударом не только для коллектива, но и для миллионной аудитории, когда жуткие кадры с места ДТП попали в сеть.

Руководители приехали отдать дань памяти

Служба в органах всегда подразумевает некий риск и те, кто выбрал для себя путь встать на защиту закона, знают на что идут. Даже опытный полицейский, с многолетним стажем и блестящим послужным списком, не застрахован от роковых случайностей. Именно так и произошло с Дмитрием Труфановым. Очередная рабочая смена обернулась настоящей трагедией, когда на дороге появились нарушители. Из-за невнимательности одного водителя и торопливости другого, старший инспектор, кстати эту должность Дмитрий получил буквально месяц назад, оказался под колесами несущейся машины. Все произошло настолько стремительно, что у 35-летнего мужчины, стоящего спиной, попросту не было шансов увернуться. Врачи до последнего боролись за жизнь полицейского, но чуда, к сожалению, не произошло.

Многие знали Дмитрия лично Фото: Милана СОКОЛ

Траурные венки, почетный караул, море слез и сотни алых цветов – в здании ГИБДД сегодня собрались те, кому был дорог погибший. Об отличной службе и человеческих качествах Дмитрия рассказали многие, с кем он плечом к плечу нес службу. Приведем лишь несколько цитат из беседы с коллективом.

Венки от близких и коллег Фото: Милана СОКОЛ

«Дима – пример для подражания, всегда был честен и справедлив. Он очень исполнительный, к работе подходил со всей ответственностью. На него всегда можно было положиться и обратиться не только по рабочим вопросам. Отзывчивый и добрый, именно таким он останется в наших сердцах», «За годы службы Дмитрий Труфанов зарекомендовал себя, как профессионал. Энергичный, добросовестный и ответственный сотрудник, человек слова и дела», «Дмитрий на высоком профессиональном уровне обеспечивал выполнение поставленных служебных задач, вдохновляя молодых сотрудников подразделения на отличные результаты, передавая им свой опыт и знания», «К сожалению, профессия инспектора ДПС особенно связана с рисками, и Дима отдал свою жизнь ответственно неся службу», – поделились коллеги полицейского.

Почетный караул Фото: Милана СОКОЛ

Работу в органах Дмитрий Труфанов начал в октябре 2011 года. Сначала стал инспектором взвода в составе роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. С 2018 по 2019 работал инспектором в родном Дальнегорске. В апреле 2019 трудился инспектором взвода №2 отдельной спецроты ДПС ГИБДД УМВД России по ПК. А в феврале 2021 занял должность старшего инспектора.

Коллеги собрались из-за траура Фото: Милана СОКОЛ

Цветы по печальному поводу Фото: Милана СОКОЛ

– За высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей Дмитрий Александрович неоднократно награждался правами начальника УМВД России по Приморскому краю, награжден медалью «За отличие в службе» третьей степени, – рассказали специалисты пресс-службы ведомства.

Похороны трагически погибшего старшего лейтенанта полиции пройдут 19 марта в Дальнегорске. У Дмитрия остались жена и маленькая дочь. Коллеги пообещали помогать родным погибшего, заверив, что МВД – одна большая семья, в которой своих не бросают. Редакция «КП» еще раз выражает искренние соболезнования близким инспектора.

Похороны состоятся 19 марта в Дальнегорске Фото: Милана СОКОЛ

Само ДТП сегодня старались не обсуждать. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи.

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