Внимание, эвакуация во дворах! После трагедии на Нейбута во Владивостоке расчистят запаркованные проезды

Во дворах города началась эвакуация. Фото: Вячеслав Панарин

Сенсационный документ, опубликован во Владивостоке. После трагедии, которая разыгралась в новом ЖК «Фрегат-2», когда пожарные не могли проехать на тушение из-за стихийной парковки во дворах, состоялась проверка требований соблюдения пожарной безопасности. В список проблемных адресов, где может повториться ситуация попали около 100 домов в разных районах приморской столицы. «КП» уже обратилась за официальными комментариями в ответственные инстанции.

– 02.03.2021 года в многоквартирном 25-ти этажном жилом доме по адресу Нейбута, 6, произошел пожар. К моменту прибытия пожарных подразделений поедъехать к жилому дому было невозможно, подъездные пути были заставлены автомобильным транспортом. В результате пожара в одной из квартир произошло задымление в результате чего погибли два ребенка, – гласит текст обращения МЧС, направленный в управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и прокуратуру.

Согласно электронному письму, освободить проезд предстоит по следующим адресам:

Массовая эвакуация ждет нарушителей парковки. Фото: otvprim.ru

– На данный момент во всех районах города организована работа по освобождению проездов к жилым домам от транспортных средств. На контроле госавтоинспекторов находятся порядка сотни адресов. Организаторы рейдовых мероприятий проверяют наличие свободного проезда пожарной техники на случай экстренных ситуаций. Транспортные средства, припаркованные в нарушение ПДД, будут эвакуированы, – сообщили «КП» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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