Театр Перекрёсток во Владивостоке готовит спектакль теней «Журавлиные перья»

Теневой спектакль Журавлиные перья. Фото: театр Перекрёсток

Сколько во Владивостоке театров? Редкий житель приморской столицы назовёт в ряду перечисляемых театр Перекрёсток. Между тем независимая творческая организация Перекрёсток, созданная Сергеем Викторовичем Рыбалкой, существует давно и имеет интересную историю, начавшуюся в 70-х годах прошлого века с клуба самодеятельной песни «Поиск». С тех пор театр сменил несколько адресов – c Пушкинской переехал на Нерчинскую, а оттуда – на Крыгина, 17, на Эгершельд, где и обитает теперь.

В 2020-м году не стало директора и художественного руководителя Перекрёстка, неравнодушного гражданина Сергея Рыбалки, это горькая утрата не только для маленького театра, но и для города Владивостока. Однако уютный зал на 50 мест с музыкальным, поэтическим и драматургическим наследием остались.

Сергей Рыбалка с детьми. Фото: театр Перекрёсток

Руслана Дедик, ставшая директором театра, и творческая группа помощников продолжают работать, сохраняя традиции Перекрёстка.

Сейчас Перекрёсток приступил к постановке спектакля «Журавлиные перья» с использованием одноимённого аудиоспектакля, созданного в 2018 году Сергеем Рыбалкой по мотивам известной японской сказки и уже имеющего свою историю.

Премьера кукольного спектакля «Журавлиные перья». 2018 г. Фото: театр Перекрёсток

В том же 2018-м, объявленном годом японской культуры, в Приморском краевом театре кукол состоялась премьера кукольного спектакля «Журавлиные перья», в котором использовались музыкальные треки аудиоспектакля Сергея Рыбалки.

Ольга Белоглазкина, музыкант Перекрёстка, вспоминает: «На премьере я сидела в зале среди детворы и прятала слёзы, растроганная красотой музыки, кукол и светлой грустью. Вообще это не только и не столько детская сказка, это ведь история о любви и мудрости».

Премьера кукольного спектакля «Журавлиные перья». 2018 г. Фото: театр Перекрёсток

Ещё раз к «Журавлиным перьям» театр кукол обратился в конце 2020 года, решив сделать видеозапись спектакля в период пандемийных «каникул». Коллектив Перекрёстка решил исправить несправедливое забвение сказки, но делает постановку в другом жанре – театра теней.

Зритель увидит действо теней, отбрасываемых подсвеченными плоскими подвижными куклами на экран. Этому древнему виду театрального искусства около двух тысяч лет, по одной из версий он зародился в Китае. В старинном Владивостоке такой жанр тоже был популярен.

Руслана Дедик и Евгения Галактионова. Обсуждение эскизов к спектаклю «Журавлиные перья». Фото: театр Перекрёсток

Для Перекрёстка работа с театром теней тоже не первый опыт. В 90-е годы ставился спектакль «Илья Муромец», также тени использовались в эпизодах в других спектаклях, а совсем недавно – в декабре 2020 года – актёры и студийцы Перекрёстка сыграли детский новогодний театр теней «Крысиные проделки», который имел большой успех.

«Крысиные проделки», – рассказывает Руслана Дедик, режиссёр спектакля, – стал для нас прекрасной тренировочной и экспериментальной площадкой для предстоящих «Журавлиных перьев», ведь нам пришлось изготовить новый экран, опробовать разные материалы и технику – от пластика, полиэтиленовой плёнки и картона до энергосберегающих ламп и фонарей. И теперь мы примерно знаем, сколько рук и времени нам нужно».

Для создания образов японской сказки пригласили к сотрудничеству молодую владивостокскую художницу Евгению Галактионову. Евгения мастер живописи, графики и книжной иллюстрации, она всегда основательно изучает эпоху, среду обитания изображаемых ею персонажей. Екатерина Пану, актриса театра Перекрёсток, по образованию регионовед-японист, также делится полезными сведениями о культуре Страны восходящего солнца.

Екатерина Пану. Репетиция теневого спектакля «Журавлиные перья». Фото: театр Перекрёсток

Выход «Журавлиных перьев» ожидается весной 2021 года. С нетерпением ждём премьеры и пожелаем Перекрёстку аншлага!