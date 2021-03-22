Арестован экс-мэр Находки

Директора Фонда капитального ремонта подозревают в покровительстве над строительной фирмой. Фото: fkr25.ru

В Приморье взят под стражу генеральный директор краевого Фонда капитального ремонта. Андрея Горелова, который раньше занимал кресло мэра Находки и возглавлял транспортную прокуратуру, арестовали.

– По ходатайству следователя избрана мера пресечения, директор Фонда капремонта взят под стражу сроком на 2 месяца, – прокомментировал «КП» официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморья.

Напомним, уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2020 году Горелов в личных целях помог наладить бизнес фирме, которая занимается продажей кровли и других строительных материалов. Следователи уже провели обыски и допросили свидетели.

Стоит отметить, что Андрей Горелов руководит Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае с 2019 года. С февраля 2016 по апрель 2018 года Горелов был градоначальников Находки, однако покинул кресло после скандалов с депутатами городской Думы. По неофициальной версии – мэру рекомендовал подать в отставку правивший тогда Андрей Тарасенко.

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