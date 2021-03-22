Снег, дождь и ветер 22 метра в секунду: Приморью угрожают два циклона - один сильнее другого

На этой неделе жителей Приморья ждут сразу два циклона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минувшие выходные показали, что зима еще не готова отпускать Приморье. На регион обрушился мощный циклон со снегом и ветром. Край снова превратился в предновогоднюю сказку, правда, ненадолго. С понедельника погода успокоилась, и на небе появилось солнце. Однако, как оказалось, даже конец марта не повод ограничиваться в осадках. На подходе новая порция. Притом циклонов будет два. И оба они ударят по Приморью уже на этой неделе.

- Ухудшение погоды прогнозируется 24 марта, тогда на регион начнут оказывать влияние атмосферные фронты китайского циклона. А уже 25 марта, в четверг, на всей территории региона ожидаются дождь со снегом. Осадки пройдут и во Владивостоке в том числе, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - 24 числа воздух в Приморье прогреется до +16 градусов. Во Владивостоке +7 +9 градусов. Но тепло и комфортно в эти дни не будет, потому что ситуацию под свой контроль заберет сильный ветер, скорость которого до 22 метров в секунду.

В четверг на всей территории края ожидаются осадки разной интенсивности. Преимущественно, речь идет о дожде, но и снег не исключен. К счастью, на этот раз специалисты ожидают небольшое количество осадков – до 5 миллиметров.

После похолодания, которое прогнозируется в Приморье во время прохождения циклона, жителей региона ждет один теплый и ясный день – пятница. Но и это явление будет мимолетным.

- В пятницу у нас начнется повышение температурного фона. Тогда будет замечательная комфортная погода. Но в выходные дни снова все испортится. На этот раз ожидается мощный циклон, прогнозируется до 12 миллиметров осадков. Только пока неизвестно - дождь это будет или снег, - резюмировала Марина Парфенова.

Что ж, вся надежда на пятницу и на то, что март наконец-то вспомнит, что он весенний месяц. Тем более, что до апреля осталось совсем чуть-чуть.

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