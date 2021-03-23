«Почти как Тайсон»: во время драки таксист откусил палец женщине в Приморье

Кстати, участниками конфликта были трое: женщина, ее супруг и таксист. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Занятное сообщение появилось на просторах интернета. Словно в Уссурийске появился свой зубастый Майк Тайсон. Правда, слабость у него не к ушам, а к пальцам. Началось все с новости о том, что некий таксист в потасовке у торгового центра «УссуриМолл» откусил палец женщине-пассажиру. Тогда еще не было понятно, что стало причиной такого дерзкого поведения. Ясность внесли в полиции. Там уже начата проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Известно, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на территории парковки торгового центра, расположенного по улице Дзержинского, водитель такси причинил телесные повреждения 41-летней жительнице Дальнереченска. Чтобы восполнить все пробелы в картине событий, на место выехала следственно-оперативная группа.

- Установлено, что между 49-летним водителем такси и мужчиной, который вместе со своей супругой находился на парковке, произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента здоровью женщины был причинен вред в виде травматической ампутации нижней фаланги мизинца левой руки, - сообщали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД по Уссурийску. - Пострадавшей оказана медицинская помощь.

В ведомстве отмечают, что после проведения судебно-медицинской экспертизы, установления степени тяжести вреда, причиненного женщине, будет вынесено процессуальное решение.