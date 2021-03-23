Полыхает 400 квадратов. Мощный пожар охватил здание автосервиса в Приморье

Серьезный пожар в Артеме Фото: принтскрин видео.

В приморском городе Артем на улице Вахрушева 23 марта произошел серьезный пожар. Огонь распространился по кровле административной постройки. По предварительной информации, пламя бушует на площади 400 квадратов.

В здании располагаются: производственная компания, склад автозапчастей и автосервис. Пожар начался в 08:57, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя 8 минут. К моменту приезда специалистов огнем была объята крыша строения из сендвич панелей.

– На тушении задействованы 23 человека личного состава и 7 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Тушение пожара сейчас продолжается.

Напомним, в начале марта в Артеме загорелось административное здание на Кирова. Огонь также распространился по крыше, пламя уничтожило 1000 квадратных метров.

«Пожар один за другим. Ужас какой-то», «Пожары с 1 марта и не заканчиваются. Кошмар, все большие здания горят», – делятся в сети местные жители.

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