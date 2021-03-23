«Дно»: известный певец Стас Пьеха на гастролях во Владивостоке рассказал о своих страданиях

Концерт Стаса Пьехи состоялся во Владивостоке 21 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

21 марта на сцене «Феско-холл» во Владивостоке состоялся концерт известного российского исполнителя Стаса Пьехи. По словам фанатов, выступление прошло на ура, но никто из присутствующих зрителей даже не догадывался – чего стоил артисту удачный концерт. О состоянии вокалиста слушатели узнали позже, когда Стас сам рассказал обо всем на своей странице в сети. Серию видоероликов, опубликованных в сторис, певец озаглавил просто и лаконично - «Дно».

- Я пытался уснуть сегодня всеми способами: несколько часов возлежания вне интернета в тотальной аскезе, две таблетки снотворного за ночь, медитация 40-минутная , душ, прогулка. Что только я не делал. Меня просто покинул сон окончательно. Вообще я уже около 40 часов не сплю. Моя центральная нервная система сказал: «чувак, ты давай дальше сам». Наверное, в дальнейшем мне придется регионы с такой большой разницей в часовых поясах исключать из гастрольного тура. Конечно, сейчас мы все наработаем, а там дальше посмотрим, - рассказал Стас Пьеха на видео на своей официальной странице в сети.

Тем временем, приморцы продолжают постить в интернете видео с концерта любимого исполнителя. Артист на кадрах, действительно, выглядит бодро. Догадаться, что он не спал 40 часов, просто невозможно. 23 марта Стас Пьеха дает концерт в Уссурийске, а затем улетает в Южно-Сахалинск.

Новость о том, что гастрольные туры на Дальний Восток могут больше не повториться застала фанатов врасплох. Они надеются, что смогут еще побывать на концертах Пьехи и услышать песни в исполнении певца.

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